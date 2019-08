El Cabildo ‘toma las riendas’ con las termitas

El Cabildo de Tenerife ha tomado las riendas para intentar erradicar de una vez por todas la termita Reticulitermes flavipes, una especie invasora que desde hace unos años tiene en vilo a los vecinos de Tacoronte, donde se descubrió por primera vez, y desde hace meses, a las distintas administraciones públicas, al detectarse nuevos focos en otros municipios, como La Laguna.

Este insecto tiene una gran facilidad para expandirse y dado que ha comenzado a afectar a viñas y plantas vivas además de a la madera, las administraciones han entendido que es importante actuar con rapidez y dejar de lado quién tiene o no las competencias o cuál veneno es el más eficaz. Lo cierto es que los ayuntamientos no pueden afrontar el problema en solitario por el elevado coste que supone.

El miércoles, responsables políticos y técnicos del Cabildo de Tenerife y del Gobierno de Canarias celebraron una reunión en el Edificio de Usos Múltiples I para acordar las acciones que se llevarán a cabo de aquí en adelante y establecer un protocolo regional de actuación, del estilo al que se realizó en la lucha contra el picudo rojo o el rabo de gato, en el caso de que el problema se extienda a otras islas. “Algo que podría ser probable, aunque aún no ha sucedido”, matiza la consejera insular de Gestión del Medio Natural y Seguridad, Isabel García.

Así, en Tenerife el Cabildo se hará cargo del plan de coordinación para hacer frente a las termitas, mientras que la Consejería regional de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación transferirá los recursos económicos necesarios.

Tenerife ha sido la primera isla afectada y ya ha implementado una serie de acciones que se reforzarán con otras nuevas y, por lo tanto, podría servir como modelo para adoptar por el resto de Canarias. Las medidas fueron puestas en marcha cuando el consejero responsable de este último departamento, José Antonio Valbuena, estaba al frente del área insular de Medio Ambiente.

Los ayuntamientos no fueron invitados al encuentro, dado que se trataba de establecer actuaciones. No obstante, según pudo saber DIARIO de AVISOS, uno de los compromisos del Gobierno de Canarias es reunirse la próxima semana con los de Tacoronte, La Laguna, Santa Cruz de Tenerife y Tegueste, aunque no está recogido específicamente en el acta. En total, se abordaron unos 14 puntos, entre los que se encuentra encargar a la empresa pública Tragsa un plan de actuación inmediata para poner cebos en el perímetro de la zona afectada, utilizando para ello la red de carreteras y pistas de la zona, con el fin de frenar la expansión de la termita y prospectar otros lugares de la Isla donde haya posibles indicios. Conviene aclarar en este sentido que el Cabildo solo puede actuar en suelo no urbano.

Según Isabel García, “Tragsa ya ha acometido este tipo de actuaciones en otros territorios de España y les ha ido muy bien. Hay una serie de fases establecidas en ese encargo y se empezará por el perimetraje, el diagnóstico y, finalmente, el tratamiento”.

En el caso de Tacoronte, la primera parte ya está adelantada. El Ayuntamiento contrató en el mandato anterior al biólogo David Hernández, quien desde febrero trabaja en la delimitación de la extensión de esta especie subterránea y ha entregado varios informes al respecto. Gracias al último de ellos, se descubrió el nuevo foco en la zona de El Boquerón.

De todos modos, el Cabildo volverá a hacer esa revisión para comprobar si hay más lugares en los que se haya localizado Reticulitermes flavipes.

Asimismo, se informó de la preparación de una encomienda por parte del Ejecutivo regional a la empresa pública Gesplan para ejecutar un cinturón sanitario perimetral de la zona afectada por la termita en esta última localidad y en La Laguna, y prospectar en el entorno inmediato. También para confirmar la erradicación en otros municipios y conjuntamente detectar, por medio de alerta temprana, focos en otros puntos del Archipiélago.

Subvenciones

Los presentes debatieron las competencias del Ayuntamiento de Tacoronte para erradicar exclusivamente en las zonas urbanas, viviendas y jardines, y se comentó también la concesión de ayudas a los particulares para los tratamientos, pendientes de ser publicadas en el Boletín Oficial de Canarias para poder ser otorgadas. La Viceconsejería de Medio Ambiente colaborará con el Consistorio norteño en la inspección de viviendas afectadas, con el propósito de certificar técnicamente la presencia o ausencia de este insecto, que aunque no esté incluido en el listado de especies invasoras

-aunque se acordaron iniciar los trámites correspondientes-, no impide iniciar la lucha en los ambientes naturales y rurales.

La administración autonómica se encargará de la inspección de los viveros ubicados dentro del perímetro de presencia de la termita y también, a través de la Consejería de Agricultura, de solicitar autorización al Ministerio correspondiente para el uso de los biocidas -sustancias que se emplean para matar organismos vivos o para detener su desarrollo- en las zonas agrícolas.

En el caso del Cabildo, se diseña un convenio mediante el cual se compromete a hacer desde los perimetrajes hasta los tratamientos. La intención es que todos los ayuntamientos de la Isla se adhieran y se puedan acoger en caso de tener que actuar por las termitas.

Mejorar la información al vecino

Otra de las obligaciones que asumió la Corporación insular es la de mejorar la información que se ofrece tanto a los vecinos como a los agricultores, una tarea en la que implicará a los ayuntamientos y a las agencias de extensión agraria, y que se reflejará en las páginas web corporativas.

“Ya en su momento se distribuyó un folleto para detectar esta especie de termita subterránea y distinguirla de otras de similares características. Ese folleto está activo, pero se ampliará la información y se reforzará la comunicación para que la población actúe en consecuencia”, subraya García.

Respecto al gran contenedor metálico para depositar los residuos y enseres sospechosos de contener termitas subterráneas, Isabel García confirma que el Cabildo volverá a firmar el protocolo con la Mancomunidad del Nordeste, ente supramunicipal encargado del servicio de recogida de residuos sólidos en la comarca de Acentejo, para instalarlo en Tacoronte y en las localidades que así lo requieran.