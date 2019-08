Josimar Hernández, concejal en La Laguna: “Es una irresponsabilidad que fiestas emblemáticas se hayan visto comprometidas por no tener recursos”

Servicios Municipales y Fiestas son dos de las áreas donde más problemas se ha encontrado el nuevo grupo de gobierno de La Laguna a su llegada al Ayuntamiento, con facturas pendientes de abonar y un presupuesto para este año, en el caso de Fiestas, ejecutado ya en el 95% a tan solo junio, lo que provocó que “fiestas emblemáticas se hayan visto comprometidas por no tener recursos económicos”, por lo que se tuvo que aprobar una modificación presupuestaria para poder dotarlas, destaca el nuevo concejal de ambas áreas, Josimar Hernández, quien también es responsable de Playas y Piscinas.

-A su llegada al área anunciaron que se encontraron una deuda de 1.908.000 euros a la empresa que presta el servicio de limpieza en instalaciones municipales y centros escolares, así como otra de 100.000 euros a la de socorrismo. ¿Hallaron más deudas en otros servicios?

“Sí, otro de los servicios que más deuda acumulaba era la empresa concesionaria de recogida de residuos sólidos y limpieza viaria, que tenía siete facturas pendientes, desde enero de este año, por más de 1.200.000 euros, y esta misma semana se han abonado cinco y quedan dos pendientes de firmar. Desde esta Concejalía hemos dado premura para abonar un servicio que para la sociedad de La Laguna es básico y, además, la empresa ya empezaba a llamar para ver qué pasaba con las facturas. Y también había algún atraso, pero más puntual, debido más bien a cuestiones del propio trámite burocrático, a la empresa concesionaria del alumbrado público y a la de parques y jardines, pero casi todas están al día ya”.

-¿Y cómo valoran esta situación que se encontraron?

“La situación de Servicios Municipales no era tan grave como la de Fiestas, donde se había ejecutado ya el 95% del presupuesto, dejándonos apenas el 5%. Servicios Municipales funciona con plurianualidades, entonces está más controlado pero siempre con los sobresaltos del día a día. Pero no entendíamos que se acumularan facturas cuando el presupuesto ya lo recoge como un gasto previsto, y acumular siete facturas no tiene mucho sentido, la verdad”.

-¿Cómo se han encontrado que están funcionando los servicios?, ¿hay algo que mejorar o cambiar?

“En general, los servicios funcionan y hay una rápida respuesta a las incidencias y trabajaremos en la línea de mantenerlos y mejorarlos. Vamos a buscar siempre la mejora continua. No nos podemos conformar y tenemos que dar la mejor respuesta a los laguneros, porque al final repercute en la calidad de vida de todos”.

-El Ayuntamiento ha tenido que asumir la gestión de los centros ciudadanos en lo que sale a licitación el nuevo contrato, ¿han hallado algún otro servicio en esta situación y que corra el riesgo de que lo tenga que asumir el Ayuntamiento también?

“Ahora mismo, casi todos los servicios tienen ya renovados sus contratos administrativos, pero falta el más importante, en cuanto a la cantidad económica que lo respalda, que es el de recogida de residuos sólidos y limpieza viaria, que ya ha agotado el contrato y las prórrogas y está en una continuidad. Tenemos que impulsar para definitivamente poder adjudicar el servicio a una nueva contratación”.

-¿Y cómo va ese proceso?

“Se ha comenzado a trabajar en los pliegos y se intentará impulsarlo en los próximos meses, para a principios del año que viene concluir el proceso. Y ahora mismo también está el de salvamento y socorrismo en proceso de adjudicación”.

-En el mandato anterior, Unidas se puede pidió municipalizar el servicio de gestión del agua. ¿Es una opción que van a estudiar y valorar o lo descartan?

“Con el poco tiempo que llevamos no hemos podido plantear estas circunstancias. Aun así, la manera en la que ahora mismo se está gestionando el agua, con el 51% es publico, y, desde el punto de vista de este concejal, ha estado funcionando de manera correcta. Ahora bien, si el grupo de gobierno considerase otros asuntos…”.

-¿Cuáles son los objetivos desde el área para el mandato?

“En realidad, las líneas estratégicas, con el poco tiempo que llevamos, no las podemos definir, pero sí queremos mejorar el servicio de recogida de residuos y limpieza viaria con las tasas de reciclaje que nos pone la UE como mínimos, mejorar la limpieza de los barrios y pueblos de La Laguna, y tenemos otras líneas estratégicas y proyectos con el agua y recursos hídricos. En Parques y Jardines se ha renovado la contrata y tenemos siempre la mejora continua de los parques, se han incrementado las podas, el control de plagas…”.

-¿Y en cuanto al área de Playas y Piscinas?

“El objetivo es seguir manteniendo la bandera azul que nos otorgan desde hace varios años y trabajar en consolidarlo más cada día”.

-Hace unos años se perdió la que tenía Punta del Hidalgo, ¿aspiran a recuperarla?

“Trabajaremos en volver a recuperarla”.

-¿Han visto si hacen falta mejoras en alguna de las playas o piscinas del litoral lagunero?

“Nosotros tenemos que buscar la manera de concienciar un poco más a la población con el tema de los perros, porque sufrimos muchas quejas. Entonces, recordar a la población que los perros siempre tienen que estar atados y que no pueden entrar en zona de baño. Salió una noticia de que se iba a dejar bañar a los perros en la piscina de la Punta y es totalmente falso, no está en nuestra consideraciones”.

-Ahora mismo no hay ningún punto del litoral en el que se permita específicamente el baño de animales, ¿no?. ¿Se va a plantear crear alguna zona?

“En principio no está planteado”.

-¿Trabajarán en recuperar el uso público de tres piscinas de Bajamar y la Punta que están privatizadas?

“Volveremos a incidir sobre este tema. En primer lugar hay que encargar un estudio de cómo está la situación y trabajar en recuperar una zona del litoral si es pública, y si se determina que no es pública, pues se dejará tal cual. Pero la idea es encargar un estudio de cómo está la situación y valorar después el equipo de Gobierno qué proyectos llevar a cabo en esos parajes”.

-En cuanto al área de Fiestas, como ha apuntado, al llegar a la concejalía se encontraron con que su presupuesto ya estaba ejecutado en el 95%, a tan solo el mes de junio.

“Cuando tomé posesión del cargo, ya se había ejecutado el 95%, es decir, contábamos con entre 3.000-4.000 euros en caja para desarrollar el Corpus, que era ese mismo fin de semana”.

-Además de las deudas acumuladas que había…

“Todavía hoy, que llevamos dos meses y poco, no hay un día que no venga un proveedor a preguntarme cómo están las facturas que le deben de 2018, y hay que recordar que en el último pleno se aprobó una extrajudicial de crédito de 594.698 euros para deuda de Fiestas, y todavía quedan facturas pendientes. Fiestas ha sido el cajón de sastre de este Ayuntamiento, todo lo que sobraba por ahí iba a Fiestas. Aquí se ha trabajado desde la improvisación y no desde la planificación”.

-¿Y cómo valoran esta situación con la que se encontraron?

“No lo podemos valorar de otra forma que negativamente, no se puede comprometer, sea quien sea la siguiente persona que ocupe esta concejalía, el gasto de esta manera, porque no deja maniobra y es una irresponsabilidad que fiestas emblemáticas del municipio se hayan visto comprometidas por no tener recursos económicos. Y lo que hemos hecho son modificaciones presupuestarias para poder lograr sacar esta situación adelante. La irresponsabilidad manifiesta que genera esta situación ha hecho que otras determinadas partidas hayan tenido que inyectar económicamente a esta concejalía porque, si no, los últimos seis meses del año no se hubiese podido desarrollar ninguna fiesta”.

-¿Cuál va a ser la estrategia del nuevo Gobierno local para esta área de cara a los Presupuestos de 2020?

“Queremos, en base al presupuesto, dividir y planificar. Yo hay una frase que repito mucho: se tiene que trabajar en base a la planificación y no a la improvisación, y es la idea que tiene esta concejalía. Y de cara al Presupuesto del próximo año, se dotará como se tiene que dotar al área de Fiestas, y se mantendrá una línea de unos mínimos a cada fiesta, donde el Ayuntamiento colabora y no organiza. Hay que recordar que tenemos cuatro fiestas fundamentales propias del Ayuntamiento: el Corpus Christi, la romería de San Benito, el Cristo y la cabalgata de Reyes, y en las demás colaboramos”.