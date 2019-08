Infracciones a vista de pájaro

Tenerife es el único punto de España en el que la Dirección General de Tráfico (DGT podrá multar a través de drones. Concretamente a través de de dos dispositivos de los tres que están habilitados en el país para sancionar mediante las imágenes que estos aparatos capten. El jefe provincial de la DGT en Santa Cruz de Tenerife, Pablo Calvo, explicó ayer, en la presentación de los dos drones, que el motivo por el que se ha elegido Canarias para implantar este sistema es que es uno de los puntos de España donde no operan los helicópteros de la DGT. “En total son 11 los drones que ahora mismo están operativos en toda España, aunque son solo tres los que están homologados para poder sancionar las infracciones de tráfico. Canarias, al no contar con bases de helicópteros, y dada su especial orografía, se convertía en uno de los puntos idóneos para poner en práctica esta nueva función”, detalló Calvo. El jefe provincial de la DGT explicó que, durante este mes de agosto, los aparatos permanecerán 15 días en Tenerife, donde operan desde el pasado sábado, y otros 15 en Gran Canaria. “A partir de septiembre ya contaremos con una base fija en las Islas, de forma que uno de los aparatos se ubicará en la provincia de Las Palmas y otro en la de Santa Cruz de Tenerife”, añadió.

Las principales funciones de los drones serán el control de tráfico pero también sancionar a los infractores que incumplan normas como el uso indebido del móvil, adelantamientos prohibidos, no respetar la distancia de seguridad o no llevar cinturón de seguridad o el casco. Por el momento, según explicó Calvo, no pueden sancionar por exceso de velocidad, puesto que por cuestiones técnicas aún no pueden hacerlo, pero “se está trabajando para que en breve podamos incorporar también esta función a través de láser”. Los aparatos presentados ayer tienen un radio de grabación de alrededor de unos dos kilómetros de distancia y una autonomía de unos 30 minutos. Son capaces de detectar a los conductores en su habitáculos, así como la matrícula del vehículo para poder notificar la infracción cometida. La base de mando estará operativa a unos 500 metros, desde donde se manejarán los drones.

El teniente coronel del sector de Tráfico de la Guardia Civil en la provincia, Laureano Martín, explicó que los aparatos están operados por dos técnicos capacitados a su vez para sancionar las conductas detectadas. Martín defendió que el objetivo principal de estos aparatos es reducir el número de accidentes y fallecidos en las carreteras. “La mera presencia de los drones hace que los conductores adecuen su conducción a las normas de tráfico”, aseveró.

Al menos eso es lo que han comprobado en los primeros días de funcionamiento. Aunque no se han comunicado infracciones, sí que es cierto que su sola presencia disuasoria ha hecho que se disminuyan las infracciones. “Hemos estado en la conocida curva de Los Loros y en cuanto detectaron nuestra presencia se moduló la circulación y entre los que no se dieron cuenta pudimos comprobar varias infracciones”, detalló el teniente coronel.

Uno de los Guardia Civiles que se encargará de operar el dron, el Cabo Lozano, explicó que la fórmula en la que operaran estos dispositivos será a través de un puesto de mando, que se instalará en algún punto cercano del área a controlar. “Hay dos formas de notificación. Si hay una patrulla en el radio de dos kilómetros que es en el que opera el dron, la avisamos para que proceda a parar al infractor y comunicarle la denuncia. La otra es enviar los datos a la sede central de la DGT que se encargará de la notificación.

Según especificó el jefe provincial de la DGT, los drones se localizarán en los puntos con mayor conflictividad en la carreteras insulares. “Hablamos de las dos autovías, la TF-1 y la TF-5, de carreteras en las que se celebran carreras ilegales de motos y vías en la que confluyan gran número de usuarios distintos, como coches, motos, peatones o ciclistas, como por ejemplo, la carretera de San Andrés a Taganana”.

En cuanto las infracciones más comunes, Calvo señaló que el listado está encabezado por las cometidas por el uso indebido del móvil y recordó que ya se trabaja en modificar las sanciones por esta infracción incrementando el número de puntos a retirar y la cuantía de la sanción.