La obra para reformar el Pabellón de Deportes de Santa Cruz queda en suspenso

Uno de los grandes proyectos anunciados durante el mandato pasado, la remodelación del Palacio de Deportes de Santa Cruz de Tenerife, con una inversión superior a los 16 millones de euros, ha quedado paralizado de forma indefinida después de que, este lunes, la Junta de Gobierno de la ciudad haya declarado desierto el concurso. Este proyecto salió a licitación en 2017 con el objetivo de transformar toda la manzana deportiva de Tomé Cano. Tras un largo proceso de licitación, al que solo se presentaron dos empresas, y con el Tribunal de Contratos del Gobierno de Canarias anulando una primera adjudicación, finalmente no se ha podido concluir el proceso y se ha optado por declarar desierto el concurso. Según confirmó a DIARIO DE AVISOS el concejal de Infraestructura, Juan Ramón Lazcano, la intención es repetir cuanto antes el concurso para la reforma del pabellón.

La trayectoria legal de esta licitación pública se remonta a 2018, cuando la mesa de contratación decidió adjudicar a la empresa Go Fit Andalucía, en septiembre del año pasado, el concurso. Sin embargo, la segunda empresa en liza, en aquel momento Centro Deportivo Puerto Palma, recurrió al Tribunal de Contratos del Gobierno de Canarias por entender que se había concedido un tiempo extra a la adjudicataria para subsanar errores en la documentación que no se ajustaba a la legalidad.

El Tribunal de Contratos dio la razón a la empresa recurrente y ordenó al Ayuntamiento retrotraer todo el proceso hasta el punto en el que decidió dar un segundo plazo a Go Fit para que corrigiera parte de la documentación solicitada. Sin ese plazo extra, Go Fit no cumplía con todos los requisitos de la licitación, así que, de forma automática, la adjudicación tenía que concederse a la segunda empresa.

Aunque este cambio administrativamente no debía haber producido ningún tipo de complicación, ratificando la Junta de Gobierno la nueva adjudicación, lo cierto es que desde el mes de febrero, cuando se conoció la decisión del Tribunal de Contratos Públicos, no se había tomado ninguna decisión al respecto, hasta que este lunes se adoptó la de dejar desierto el concurso.

El motivo radica en que, durante el proceso que duró el recurso, Centro Deportivo Puerto Palma dejó de existir como empresa al ser absorbida por Santagadea Gestiones. Según explica Lazcano, “se requirió a la empresa que acreditara que cumplía las condiciones para ser adjudicataria y no pudo acreditar que las cumplía”. Concretamente tenía que estar en condiciones de ser adjudicataria al momento de la absorción y que no estaba incursa en causa de prohibición para contratar, extremos que no pudo acreditar.

Deportes

Desde el área de Deportes, su responsable, Elena Mateo, expresó ayer su deseo de que se pueda sacar cuanto antes el nuevo concurso para la reforma del Palacio Municipal de Deportes, pero admitió que eso no va a ser un impedimento para que se acometan mejoras en el pabellón Paco Álvarez. “Nuestro interés principal es el de contar con el mayor número posible de instalaciones de calidad y de mejorar la existentes.

Por eso, desde Deportes no descartamos llevar a cabo algunas acometidas que permitan adecentar cuestiones como las canchas o los vestuarios, que necesitan de una intervención más urgente”, señaló la concejal a DIARIO DE AVISOS.

Como reconoció Mateo, “la licitación ha sido muy tortuosa, administrativamente hablando, y no queremos esperar más tiempo para arreglar cosas que están en nuestra mano”. “Hasta ahora -continuó- no se ha hecho nada en la zona a la espera de este concurso. Este año no se presupuestó ni un euro para mejoras, y nosotros no queremos dejarlo más”. Mateo ya trabaja para incorporar a los presupuestos del próximo año las partidas necesarias para acometer esas mejoras.

La edil de Deportes destacó la coordinación en este tema con el área de Infraestructuras. “Estamos en contacto continuo para mejorar las instalaciones deportivas y en este caso del Palacio de Deportes ya hemos preguntado si es posible introducir en los pliegos algún cambio”. Se refiere Mateo a que se pueda incorporar la visión del nuevo equipo de gobierno sobre una manzana tan sensible. “En cualquier caso, vamos de la mano con Infraestructuras para abordar la mejora de las instalaciones, que es una de nuestras prioridades, y también de la alcaldesa Patricia Hernández”.