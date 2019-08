Los afectados por los desalojos en Las Chumberas tienen hasta octubre para irse

La sociedad municipal de viviendas y servicios (Muvisa) de La Laguna se reunió la semana pasada de forma individualizada con cerca de un centenar de vecinos para avanzar en el proceso de desalojo de los 10 bloques que forman parte de la primera fase de la actuación. Muvisa explicó a los asistentes que deberían estar fuera de las viviendas antes de mediados del mes de octubre para poder cortar el suministro del agua y proceder al tapiado de las mismas.

Entre las 10.00 y las 22.00 horas se atendió, durante la pasada semana, a todos los inquilinos y propietarios que se fueron acercando al Centro Ciudadano para consultar sus dudas sobre las fechas y las condiciones que debían cumplir para proceder al desalojo definitivo de los bloques 1 a 5, el 8 y los bloques 15, 16, 33 y 42.

Los vecinos de Las Chumberas han venido recibiendo las órdenes de desalojo desde finales de junio, pero aún faltan algunos que notificar, que serán comunicados vía Boletín Oficial, dada la imposibilidad de contactar con ellos.

La casuística vuelve a ser diversa: desde residentes que llevan años desalojados con sus pisos vacíos a otros que aún viven en Las Chumberas y se tienen que marchar ahora, o algunos que sin vivir en su bloque tienen enseres dentro que deberán retirar, explicaron desde Muvisa. El consejero delegado de la sociedad municipal, Juan Ignacio Viciana, atendió personalmente a los propietarios e inquilinos, para lo que se trabaja conjuntamente con el área municipal de Bienestar Social de cara a su realojo, dado que algunos de los vecinos tenían alquileres antiguos de bajo coste y no están en condiciones de afrontar uno nuevo. Los problemas suscitados con los tiempos de ejecución de todo el proyecto también fueron objeto de debate: “Explicamos abiertamente a los vecinos que, tal y como está planteado, el proceso de expropiación se prolongaría con toda seguridad más de un año. Y hasta que no culminara, no se podría hacer nada. También es verdad que estamos buscando caminos alternativos que acorten los tiempos, pero no es sencillo”, señaló Viciana.

A este respecto, también consideró inaudito que el portavoz de CC, y anterior alcalde, José Alberto Díaz, se queje ahora del tiempo previsto para resolver las expropiaciones de los 10 bloques.

Paralelamente, la empresa especializada Intemac ha procedido a ejecutar los trabajos de inspección ordenados en otros 17 bloques de la urbanización de Las Chumberas (6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 30 a 32, 34 a 37, 39 a 41) para determinar el estado en que se encuentran y ver qué tipo de medidas necesitan, dejando algunas catas abiertas para su revisión por los técnicos de Urbanismo.

Segunda fase

Por su parte, los trabajadores del Área Social de Muvisa están realizando el trabajo de campo recabando datos, escrituras y autorizaciones para acceder al Registro, Catastro, Padrón, etcétera, de cara a completar los expedientes de unos bloques que forman parte de la segunda fase de la actuación.