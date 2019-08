Los vecinos de Villa Ascensión denuncian el “desastre” de la obra de asfaltado

“Estamos hartos de una obra que tenía que haber acabado en mayo y que nos tiene secuestrados en nuestras casas. Ruido, polvareda, y, encima, el remate es auténticamente desastroso”, relata uno de los vecinos de Villa Ascensión. Esta zona de Santa Cruz está compuesta por cinco comunidades de vecinos en las que viven 200 familias. La principal queja, además del retraso en la obra de pavimentación de cinco calles de esta urbanización, que comenzó en noviembre tendría que haber terminado en seis meses, es el acabado de la misma. “Ya no solo es el retraso, sino las condiciones en las que están dejando todo. Es lamentable el estado de los bordillos recién colocados, las losetas de las aceras que ya están rotas nada más ponerlas, todo es tremendamente desastroso”, denuncian estos vecinos. Desde estas cinco comunidades se preguntan: “¿Dónde está la dirección de obra del Ayuntamiento de Santa Cruz controlando todo esto?”. Incluso, apuntan, debería sancionarse a la empresa por el retraso y mal acabado de todo la obra, que además de pavimentar las calles, también conlleva actuaciones relacionadas con las instalaciones de abastecimiento y riego, saneamiento de aguas residuales, recogida de aguas pluviales y canalizaciones de electricidad, junto a la reubicación de los puntos del alumbrado público.

Hartos de esta situación se han dirigido por carta tanto a la alcaldesa, Patricia Hernández, como al concejal de Infraestructuras, Juan Ramón Lazcano. Con la misiva, los vecinos han querido denunciar esta situación que entienden no es tanto un problema político como técnico. Las calles afectadas son las de Juan García Álvarez, Juan de Aguilar, Patricio Madán y Luis Segundo Román y Elgueta. En la carta a la que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS se detalla que, desde 2012, han estado intentando que el Ayuntamiento de Santa Cruz reparara las calles de su entorno, ya que “en los últimos 40 años únicamente se han realizado labores de mantenimiento”.

Explican que, tras diversas reuniones con el anterior alcalde, en noviembre pasado se iniciaron las obras, que fueron adjudicadas a la empresa Elfidio Pérez por 600.000 euros, con un plazo de ejecución de seis meses. “A día de hoy aún no han finalizado los mismos y tras casi 9 meses no se ve clara una fecha de finalización, permaneciendo secuestrados en nuestras viviendas, por una contrata que no sabemos si tiene la experiencia suficiente para realizar los trabajos que se le encomendaron”.

“Los trabajos ejecutados -continúan- dejan mucho que desear desde cualquier punto de vista, no entendemos tanta permisividad por parte de Dirección de Obra y de los técnicos municipales”. Así, detallan todos los incumplimientos que, a su juicio, se están dando en esta obra. Empiezan señalando que el primero de todos estos incumplimientos es el plazo. “Dado el retraso esperamos que se analice cual ha sido el motivo real y no se busquen excusas que no tengan nada que ver con la marcha de la obra”.

La principal queja, sin embargo, tiene que ver con la colocación incorrecta del pavimento de las aceras, cuyas deficiencias enumeran: falta de adherencia, carencia de rejuntado, incorrecciones en su alineación, losetas rotas, con manchas de cemento y asfalto en su superficie o remates inadecuados con los bordes y las tapas de fundición existentes.

Mobiliario urbano y polideportivo

También señalan las deficiencias con respecto el mobiliario urbano, ya que las papeleras fueron retiradas y aún no han sido repuestas o las pilonas que evitaban el estacionamiento de los vehículos sobre las aceras “que también han desaparecido”. Al largo listado de desperfectos que consideran estos vecinos que ha provocado la obra en cuestión está el de la suciedad y desperfectos en fachadas de inmuebles o los báculos de alumbrado que está fuera de plomo y no se ha corregido. La última de las quejas es el “destrozo” del polideportivo anexo que ha sido ocupado por maquinaria, materiales, coches del personal de obra y, “aunque están realizando labores de reparación en el mismo, dejan mucho que desear”.

El escrito dirigido al Ayuntamiento de Santa Cruz va acompañado de abundante material gráfico en el que los vecinos de Villa Ascensión documentan todas las quejas en él reflejan. La misiva concluye con un deseo: “Esperamos que nuestras reclamaciones sean tenidas en cuenta, sólo solicitamos un entorno digno, acorde a la ciudad en que vivimos; no pedimos un trato diferenciado sino lo mismo que el resto de santa cruceros. Santa Cruz somos todos”, concluyen.

El Consistorio prevé que la obra pueda estar terminada este mes

Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz se admite el retraso que achacan a una acometida que tuvo que hacerse en una de las calles para dar luz a la obra de un supermercado cercano. Según las previsiones la obra estará lista este mismo mes.