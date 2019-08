Martín: “No nos vamos a oponer a todo lo que sea aparcamiento en superficie”

Una vez que el juzgado ha dado por cumplida la sentencia que obligaba al derribo del mamotreto, desde el Ayuntamiento se puede impulsar el acondicionamiento de este espacio sin ningún tipo de traba. El concejal de Urbanismo, Juan Ramón Lazcano, avanzaba este miércoles a DIARIO DE AVISOS que Infraestructuras, área que también dirige, abordará ahora el compactado e iluminación de este espacio en consonancia con el proyecto presentado por Servicios Públicos. El edil que en la actualidad dirige dicha área José Ángel Martín, reconocía ayer que si existe ese proyecto (fue presentado en el mandato pasado), “desde Servicios Públicos no nos vamos a oponer a todo lo que sea aparcamiento en superficie, por lo tanto, si realmente existe un proyecto y lo podemos hacer porque ya tenemos la sentencia ejecutada por fin, no hay ningún problema, mientras sean aparcamientos en superficie gratuitos, no nos oponemos”.

De esta forma se abre la posibilidad de que, finalmente, el espacio de la cabecera de playa pueda dedicarse a aparcamientos, aunque también es cierto que el acondicionamiento de este mismo espacio no implique de forma directa que pueda destinarse a este fin. El PSOE en el mandato pasado había expresado su deseo de que este lugar se dedicara a otros fines, como apeadero o viradero para las guaguas. Dado que el uso que se le pretende dar es de carácter temporal, habrá que esperar a la decisión que se acabe tomando sobre este espacio.

Carlos Tarife

Desde el PP, su portavoz adjunto, el concejal Carlos Tarife, quien fuera edil de Urbanismo en el mandato pasado, quiso poner de manifiesto lo que, a su juicio, es una contradicción sobre el uso del solar donde se alzaba el mamotreto.

“Se había dicho que el proyecto para convertir en aparcamiento ese solar se descartaba y ahora, con las declaraciones del señor Lazcano, nos encontramos con que parece que se retoma. Desde nuestro punto de vista es una contradicción evidente”, señaló el concejal que ahora en está en la oposición del Ayuntamiento de Santa Cruz.

En todo caso, desde el Partido Popular, aclaró Carlos Tarife, valoran que se puede destinar a aparcamiento este espacio en la cabecera de playa, dada la escasez de plazas tanto para los usuarios de Las Teresitas como para los visitantes de San Andrés. “Sería una muy buena noticia para todos que se ganara este solar como aparcamiento”, añadió el edil del PP.