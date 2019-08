Milla, en clave blanquiazul: “Me dejaré la vida por este escudo”

El centrocampista madrileño, Luis Milla, tuvo a lo largo del verano un pie fuera del CD Tenerife ya que fueron muchos los equipos de Primera División que se interesaron por sus servicios: Valladolid, Granada, Getafe o Leganés. El club blanquiazul se mantuvo firme de que Milla solo saldría si algún club abonaba la cláusula de rescisión que asciende a cinco millones de euros. A falta de pocos días para que se cierre el mercado de fichajes, el próximo lunes 2 de septiembre, el centrocampista rompió su silencio para demostrar su compromiso y su agradecimiento al CD Tenerife.

“Lo he intentado llevar de la mejor manera posible. Tenía la ilusión de poder jugar en Primera División. Nunca he engañado a nadie. He pasado por momentos malos y no me escondo, pero siempre he demostrado mi compromiso con este club y lo seguiré haciendo todos los días que me toque defenderlo”.

Milla agradeció el comportamiento de la afición del CD Tenerife que entendió sus aspiraciones de progresar en su carrera deportiva fichando con un club de superior categoría.

“Me alegro de que gran parte de la afición haya entendido mi situación y comprendo a los que no lo entiendan, pero no he engañado a nadie porque siempre he sido muy claro, diciendo que tenía la ilusión de jugar en Primera algún día. Pero, si no se ha dado, hay que cambiar el chip, ser profesional y dejarse la vida por este escudo”.

El futbolista más cotizado del CD Tenerife habló en clave blanquiazul aunque no cerró la puerta a un cambio de aires si algún club de Primera paga la cláusula de aquí al lunes. “En el fútbol no sabes qué puede pasar. No se puede descartar nada, y, a día de hoy, sigo siendo jugador del CD Tenerife y creo que lo voy a seguir siendo. El club apostó por mí y siempre voy a estar agradecido. Ellos tomaron la decisión de no venderme y no puedo hacer nada. Claro que he pasado malos momentos, pero cambié el chip pronto conforme se iba acercando el principio de Liga”.

Por último, Milla se mostró ambicioso de cara a la nueva temporada que recién comenzó. “El CD Tenerife tiene que aspirar a todo por ser el club que es, pero conscientes de que tiene que ser en el día a día”.