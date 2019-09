‘Acorralado’ vuelve a los cines este viernes 13

Mientras la segunda parte de It sigue arrasando en taquilla, con una recaudación en su primer fin de semana de 2,8 millones de euros en nuestro país y más de 167 a nivel mundial, este viernes 13 de septiembre los cines españoles suman numerosas y variadas propuestas de estreno, entre las que destacan: A dos metros de ti, El vendedor de sueños, En mil pedazos y las producciones españolas Litus y Sordo. Además, regresa a la pantalla grande Acorralado, el primer filme de la saga sobre el veterano de Vietnam John Rambo, interpretado por Sylvester Stallone, cuya quinta entrega llegará el 27 de septiembre a las salas.

El actor presentó en el pasado Festival de Cannes esta nueva versión de la película, con una restauración fotograma por fotograma de los negativos originales digitalizados en resolución 4K que permitirá disfrutar como nunca del mítico filme, por tiempo limitado en algunas pantallas nacionales.

Entre los estrenos, A dos metros de ti, la película romántica de la temporada protagonizada por Haley Lu Richardson (Al filo de los diecisiete) y Cole Sprouse (Riverdale). Se trata de una conmovedora historia sobre el amor verdadero y sus límites que habla de Stella y Will, dos adolescentes que sufren fibrosis quística. Debido a su enfermedad, no pueden acercarse a menos de dos metros uno del otro, pero poco a poco demostrarán que el amor no tiene barreras.

Basada en el best seller de Augusto Cury, con más de 30 millones de ejemplares vendidos, llega a España la película brasileña El vendedor de sueños. Esta inspiradora propuesta se centra en un mendigo que se convierte en influencer tras salvar la vida de un famoso psiquiatra. El misterioso hombre se presenta a sí mismo como El vendedor de sueños y cada vez más personas tratan de localizarlo para escuchar sus sabias palabras acerca de la vida, la muerte, la familia, el perdón y lo que significa ser rico y pobre.

Tras su paso por la sección oficial del Festival de Málaga, desde este viernes encontraremos en cartelera la nueva película de Dani de la Orden, Litus. Esta comedia dramática cuenta con un reparto coral con nombres como el del tinerfeño Alex García, Quim Gutiérrez, Belén Cuesta, Adrián Lastra o Marta Nieto, recién llegada del Festival de Venecia con el premio a la mejor actriz por Madre. Basada en la obra de teatro del mismo título, en la película Toni reúne a sus amigos tras un tiempo sin verse. Desde la muerte de su amigo Litus, no habían podido disfrutar de un rato juntos.

Los cines reciben también el western de producción española Sordo, inspirado en el cómic de David Muñoz y Rayco Pulido ambientado en la posguerra española. En su segunda película, Alfonso Cortés-Cavanillas se ha rodeado de un reparto excepcional encabezado por Asier Etxeandía, Aitor Luna, Hugo Silva, Imanol Arias y Marián Álvarez. Narra la huida de Anselmo Rojas, un maqui perseguido y asediado por el ejército, tras haber quedado sordo en un sabotaje.

Además, la directora Sam Taylor Johnson presenta En mil pedazos, la adaptación cinematográfica del controvertido libro de James Frey, en el que el autor narraba su duro paso por una clínica de desintoxicación.

