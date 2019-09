López Garai: “No he hecho nada para merecerme tanto”

En apenas dos meses de estancia en la Isla, López Garai se ha dado cuenta de que todo lo que se dice del Tenerife y de su afición fuera de nuestras fronteras no es mentira. El entrenador blanquiazul aseguró ayer, en el espacio Bota Heliodoro!, el programa de radio oficial de la entidad, que está totalmente encantado con dirigir al Tenerife y con vivir en la Isla. “No he hecho nada para merecerme tanto respeto que me encuentro por la calle, la gente me está dando mucho cariño. Me han ganado”, confesó el preparador vasco.

En su versión más íntima, el técnico afirmó que se está dando cuenta que “estoy en un sitio grande. Vine a la Isla por el interés que mostró Víctor Moreno y porque hablamos de un equipo con una historia detrás. Me ha llamado la atención la repercusión del club, la afición que hay detrás”.

Es probable que el ambiente que se vivió el pasado sábado en el Heliodoro haya terminado de cautivar al míster, quien aún ayer no salía de su sorpresa. “Te cuentan el derbi, pero vivirlo es otra cosa. Lo que sentí en el Heliodoro Rodríguez López fue una experiencia única”, dijo.

Igual de encantado se mostró con los jugadores que tiene a su disposición. “Somos una familia y queremos demostrarlo en el campo. Estoy convencido de que irá a más y será un año bonito”, señaló confiado.

Respecto a la salud del equipo, repitió que es “buena”, aunque recordó que “todo necesita su tiempo”, y más en una plantilla en la que “se han realizado varios cambios e implantado un nuevo modelo de juego. Debemos buscar el equilibrio, creo que lo estamos consiguiendo y debemos reflejarlo con los resultados. Estamos en el engranaje y todo necesita su adaptación; vamos por buen camino”, señaló el entrenador.