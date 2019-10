Álex Muñoz: “El míster no tiene la culpa de los errores de concentración que cometemos los jugadores”

Le costó adaptarse al club como él mismo reconoce y por eso López Garai no le tuvo en consideración en el tramo inicial de la temporada. No obstante, Álex Muñoz (30/7/1994, Alicante) ha sido capaz de darle la vuelta a esta circunstancia y ahora es el jefe de la defensa blanquiazul.

-La primera pregunta es obligatoria. ¿Cómo se encuentra?

“Sufrí una torcedura en Miranda, pero han pasado dos o tres días y he mejorado bastante. Cada día que ha pasado me he ido recuperando y creo que voy a llegar a tiempo”.

-¿Se sumó hoy (ayer) al trabajo con el grupo o sigue al margen del resto de sus compañeros?

“Sí que pude hacer parte de la sesión. Ayer (martes) trabajé en el gimnasio haciendo tareas preventivas y hoy (ayer) ya me he metido a hacer varios ejercicios. Me he encontrado bien. Si el míster lo requiere, estaré a tiempo para medirme al Huesca y poder ayudar al equipo”.

– Nombra usted el partido de Anduva. Allí se consiguió lo que puede ser un punto de partida importante, como es dejar la portería a cero. ¿Qué importancia le da a esto?

“Mucha. Los errores que hemos cometido nos han costado muchos goles. Creo que hemos encajado 19 y muchos han sido por culpa de los errores individuales que hemos cometido. No han sido por carencias en el sistema. Es verdad que todos cometemos errores, pero hay que intentar evitarlos”.

– También es cierto que no solo falla la defensa. En Anduva, por ejemplo, no se crearon excesivas ocasiones de peligro. Cuando no es una cosa, parece que es otra.

“Lo que tenemos que intentar es hacernos fuertes en casa, sin cometer errores individuales. El equipo sabe que tiene que ser más práctico en algunas situaciones de partido y no correr riesgos innecesarios. A partir de ahí podemos crecer”.

-¿Les recomienda López Garai que jueguen más fácil para evitar cometer errores tontos?

“Todos sabemos que este es un sistema con el que corremos riesgos, pero el míster no nos da pautas de lo que tenemos que hacer cada uno con el balón en los pies. Cada uno sabe lo que tiene que hacer y este sistema nos ofrece muchas posibilidades para jugar. Nos ha penalizado en momentos el cometer faltas de concentración. Creo que estamos capacitados para hacer las cosas bien con este sistema”.

– ¿Porqué le cuesta tanto al equipo sacar adelante los partidos de casa?

“No lo sabemos, pero es una realidad. En casa sabemos que vamos a tener ocasiones, por lo que tenemos que minimizar las ocasiones del rival. Si no cometemos esos errores, vamos a tener ocasiones de ganar”.

– Al público habrá que decirle que haga borrón del último duelo jugado en el Heliodoro y que,como siempre, ponga toda la carne en el asador este sábado.

“Fue un palo muy duro ese empate. Fuimos muy superiores y lo teníamos ganado, pero en esta categoría hasta el minuto 90 y el añadido, no te puedes fiar. Cada acción puede ser determinante y hay que estar lo más atento posible, especialmente en las jugadas de estrategia, que es lo que más nos está costando ahora. Si corregimos eso, creo que vamos a seguir creciendo.

– El sábado toca el Huesca. No parece el rival más propicio para reaccionar.

“Sabemos que es uno de los rivales más poderosos de la categoría. Tienen mucho jugador ex de Primera División, pero nosotros también tenemos una gran plantilla y no tenemos nada que envidiar a nadie. Debemos tener muy claro lo que tenemos que hacer y la concentración debe ser clave”

-¿Cómo se le mete mano al Huesca?

“Nos va a venir a jugar de tú a tú. Será un partido bonito, y tendremos que tener las ideas muy claras e ir a ganarlo sí o sí”.

-Con el Huesca empieza un mes muy complicado, por la enorme entidad de los rivales con los que tiene que jugar el Tenerife (Huesca, Girona, Cádiz, Sporting, Almería). ¿En este tramo se verán las aspiraciones reales que tendrá el Tenerife en este campeonato?

“Va a ser un mes muy complicado, porque todos los equipos a los que nos vamos a enfrentar deberían estar en la parte de alta de la tabla. Sin embargo yo confío mucho en este equipo y con esta plantilla tenemos la capacidad de medirnos a cualquier equipo”.

-El presidente del club decía el pasado martes que este equipo está confeccionado para pelear por los seis primeros puestos. Suena raro escuchar eso cuando el equipo acaba de salir del descenso. ¿Qué opina?

“Ahora mismo el objetivo es el Huesca. No podemos mirar más allá. Mirar más lejos solo vale para crear falsas esperanzas o una ansiedad que no necesita ahora el equipo. Estamos centrados en este partido y vamos a intentar sacar los tres puntos”.

-Lo que queda claro es que la plantilla está con su entrenador.

“El míster está planteando muy bien los partidos. Nuestro estilo no cambia, pero cada rival tiene sus matices. Cada vez que tenemos que salir al campo, sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer. Con las características de los jugadores que tenemos, nos beneficia jugar de esta manera y el míster no tiene la culpa de los errores de concentración que cometemos los jugadores”.

-¿Porqué le costó entrar en los planes del entrenador?

“Yo hablé con el entrenador y le reconocí que me costó la adaptación. Durante dos o tres semanas no estuve bien, pero a finales de agosto me empecé a encontrar mucho mejor. Tuve que entrenar a muerte para que el míster viera que podía contar conmigo. Todo lleva una adaptación y más cuando cambias de club”.