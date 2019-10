Claudio Marrero: “De mi boca no ha salido que estaban haciendo obras en el tejado del Ateneo”

El pasado viernes, sobre las 15.30 horas, se declaró un incendio en el edificio del Ateneo de La Laguna. Las llamas afectaron a la cubierta del edificio, que se desplomó sobre el suelo del segundo piso. La magnitud de la humareda y de las llamas y las fotografías del techo caído hicieron pensar en un daño más severo, pero después se comprobó que la estructura no se ha visto afectada. Tras apuntalar las dos primeras plantas del edificio por precaución, a partir de hoy se procederá a la retirada de escombros y a evaluar con más detalle el estado del edificio para determinar las obras de rehabilitación necesarias.

Tras pasar más de 48 horas del suceso, el presidente de la entidad, Claudio Marrero, reflexiona para DIARIO DE AVISOS: “El Ateneo no es solo el edificio, es la institución y la actividad que se lleva a cabo. No vamos a parar ni a clausurar actividades, nuestra idea es mantenerlas todas”. Para ello se llevarán a cabo los sucesivos actos en otras sociedades y asociaciones que mostraron su apoyo desde el mismo viernes. En cuanto a la rehabilitación del edificio, Marrero fue tajante: “Actualmente no tenemos el dinero, ni la capacidad para realizarla, y sería inviable”.

Licenciado en Bellas Artes, especialidad de Escultura, y Máster en Conservación del Patrimonio Edificado, agradeció todas las muestras de cariño y solidaridad que han recibido, “pero con el cariño no vamos a ningún lado. Estoy mucho más encantado con las muestras de apoyo de las asociaciones e instituciones que nos llamaron para cedernos sus instalaciones para continuar”. En este punto mostró su agradecimiento a la Alianza Francesa, el Equipo Para y la Casa Articulada de Santa Cruz, La Cámara Espacio Fotográfico, y tanto el Ayuntamiento de La Laguna como el Gobierno de Canarias.

Marrero insistió en que “sólo hemos perdido un techo, y todos los techos de madera están condenados a caer. Si investigamos las techumbres originales de las casas laguneras de los siglos XVI o XVII, veremos que no queda ninguno; todos los edificios se han retechado tres o cuatro veces. La verdadera grandeza del Ateneo es que ha tenido más de 115 años de actividad ininterrumpida. Es la segunda entidad más antigua en Canarias tras la Sociedad Económica de Amigos del País”.

La junta directiva se reunió el sábado y mañana tendrá una nueva reunión. “Esta semana vamos a tener clara la hoja de ruta y la programación cultural que vamos a realizar; sin embargo, la reconstrucción del techo va a costar más, ya que no tenemos el dinero, ni la capacidad para realizar la obra, y sería inviable”.

“Nuestra intención es no parar”, continuó. “El Ateneo no es solo el edificio, es la actividad que se lleva a cabo. No vamos a parar, ni clausurar actividades, al contrario nuestra idea es mantenerlas todas. Esta Junta directiva no va a permitir que se muera el Ateneo”, recalcó este lagunero de 52 años que confía en el trabajo de todo su equipo para sacar adelante la institución. “El que quiera trabajar será bienvenido, y estamos dispuestos a recibir todas las colaboraciones que lleguen. He oído este fin de semana frases como “templo de la cultura”, “reducto de la democracia”, son solo palabras maravillosas, pero con ellas no vamos a ningún sitio, faltan hechos, acciones”.

Asimismo, Claudio Marrero se emocionó recordando el inocente comentario de su hijo de 9 años. “Me dijo que si se quemaron unos cuadros, se pintan otros. Nuestra obligación es procurar las condiciones para que la gente siga escribiendo y pintando”.

LA INVESTIGACIÓN

Cuestionado por las causas que originaron el incendio y si fueron debidas a unas obras menores de impermeabilización en la techumbre, quiso ser prudente. “El edificio está precintado y todo está bajo investigación de los peritos, técnicos, la policía científica y judicial. Yo puedo tener conocimiento de lo que ocurrió, pero no comentaré nada, aunque ya por ahí se han publicado diversas cosas. De mi boca no ha salido, y soy tremendamente riguroso con la investigación, hasta que no lo hagan los responsables judiciales o los técnicos no hablaré”, afirmó.

Cuestionado por las medidas que propondrá su junta directiva para cuidar y conservar el patrimonio bibliográfico y la pinacoteca, reconoció: “Nosotros somos conscientes de lo que tenemos y que debemos conservarlo y en eso estábamos. Pero la gente desconoce que solo disponemos de un presupuesto anual de 60.000 euros y de él pagamos tres nóminas, los gastos de suministro, y con la cuantía restante montamos una media de 170 eventos al año. Creíamos que el edificio y su legado estaba bien conservado, pero habrá que repensarlo”, manifestó.

La escalera, la biblioteca, los despachos y los muebles antiguos no sufrieron daños, así como los únicos desperfectos en la sala de exposiciones fueron producidos por el agua. “Solo hemos perdido el techo, porque el salón de actos no ha colapsado. Quizás el piano se haya quemado, pero seguro que será el símbolo de la resurrección y volverá nuevamente a sonar”. Marrero lamentó que la sociedad desconozca el Ateneo, “pese a tener siempre las puertas abiertas. El Ateneo cuenta con 187 socios que pagan menos de 80 euros al año. Si la gente quiere ayudarnos, lo mejor que puede hacer es hacerse socio, para continuar las actividades”.

Además, mostró su preocupación por el cierre de la actividad de los dos locales alquilados de la planta baja. “Hay varias familias que dependen de estos trabajos. Habrá que buscar una solución provisional para que puedan reabrir y comenzar a trabajar cuanto antes”.