Concepción: “Este Tenerife tiene que luchar por los puestos altos”

A pesar de la complicada situación deportiva que atraviesa el CD Tenerife, su presidente mira al futuro con optimismo. “Este Tenerife tiene que luchar por los puestos altos”, señaló ayer el dirigente palmero en Canarias Radio La Autonómica.

Miguel Concepción tiene claro que la meta de esta temporada no puede ser la de sufrir y escapar muy al final como sucedió la temporada pasada. Por eso fijó un objetivo ambicioso. “Este Tenerife tiene que luchar por los puestos altos y eso son las seis primeras posiciones. Ahí tiene que meterse el Tenerife y con este juego podemos llegar”, avanzó el dirigente, aunque puso una condición: superar los errores puntuales que están cometiendo los jugadores.

“Este proyecto se trabajó para eso, pero no va a ser fácil”, avanzó y tiene claro que hay “10 equipos potenciales de Primera División”, por lo que el que quiera estar arriba “tiene que dar el máximo, nadie te va a regalar nada. Queremos que el equipo salga a entregarse. Todos los partidos no los vamos a ganar, pero al final podemos estar arriba; sumar de uno en uno no te lleva a mucho”.

Otra parte destacada de su intervención radiofónica en el espacio El Deportivo, fue para mostrar, públicamente, el total respaldo y confianza que ahora mismo existe en el consejo de administración blanquiazul con la labor que está desarrollando el entrenador López Garai. “Le doy confianza y apoyo, ahora mismo no pasa por mi cabeza una destitución, tiene todo mi apoyo; el entrenador y la plantilla”, señaló el también accionista mayoritario, quien reconoce, sin embargo, que le hubiese gustado que el equipo hubiese cosechado otros resultados.

Aun siendo así, contempla más aspectos positivos en la gestión de Garai que circunstancias negativas. “Su visión de juego nos gusta y se está viendo que generalmente el equipo gusta con la posesión del balón y juego ofensivo. No quiero pensar en un cese ya he tenido que hacerlo otras veces”, explicó.

Por último, se le preguntó por la llegada de José Miguel Garrido al accionariado blanquiazul. Recordó que en 2006 nadie quería hacerse cargo de un club que atravesaba serias dificultades económicas y deportivas. Hoy la situación es totalmente inversa. “Ahora somos un club apetitoso. Eso nos da orgullo por haber saneado la economía”, indicó.