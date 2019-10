David, vecino de Valle de Guerra: “Me asusté cuando me di cuenta de que tenía la termita”

David Abreu es uno de los afectados en Valle de Guerra, La Laguna, por la plaga de termitas subterráneas Reticulitermes flavipes. Las termitas se encuentran en su finca familiar, La Capitana, ubicada en la calle Juan Fernández, y están devorando los marcos de puertas y los palés que tiene en la planta baja, bajo los que se pueden ver perfectamente a cientos, así como otros elementos de madera.

Aunque esta especie invasora afecta especialmente, desde hace años, al municipio de Tacoronte, se han detectado también focos en otras zonas, como en La Laguna, concentrándose de momento tan solo en dos puntos de Valle de Guerra: la calle Juan Fernández y la Finca del Apio.

Es precisamente en la calle Juan Fernández donde se ubica la finca familiar de David Abreu, quien empezó a notar que algo raro pasaba entre marzo y abril de este mismo año. “Yo venía todas las mañanas a la finca y notaba la puerta medio rara, y pensaba que era la famosa carcoma, pero que va, empecé a tratar la puerta y no tenía solución. Empecé a echarle tratamiento de gasoil, luego eché un producto que se empleaba en las plataneras y nada, no hubo solución”, relató. Ahí fue cuando empezó a sospechar que podía tratarse de la peligrosa especie Reticulitermes flavipes.

En mayo, una experta en este tema acudió a su finca y confirmó las sospechas. David creía que solo tenía afectada la puerta pero “me asusté bastante cuando vi todo lo que había y me di cuenta de que tenía la termita”, afirma.

Este periódico pudo comprobar in situ el estado de la puerta carcomida y los cientos de ejemplares de esta especie de termita que se acumulan bajo los palés que este vecino tiene en la planta baja, que funciona como cuarto de aperos, así como el característico ruido que emiten y que se podía oír perfectamente.

“Me preocupa bastante, porque si no hacemos algo ya el pueblo de Valle de Guerra se va a minar”, manifestó David Abreu.

Desde el pasado mes de junio tiene instalados en la casa de la finca, por una empresa especializada, unos ocho cebos para atraer a estas termitas y atraparlas, y que se renuevan mensualmente. “Estamos empezando, apenas llevamos tres meses con el tratamiento”, explicó el vecino, por lo que no sabe cuánto durará ni si supondrá la erradicación total de la termita. Aún así, apuntó que otra empresa le va a realizar en la finca una prueba con otro método para comprobar su efectividad.

“Desde el Ayuntamiento de La Laguna no me han dicho nada, pero ellos lo saben. Pido a las administraciones que se muevan y que hagan mucho por la gente que está así, porque si no no hacemos nada dentro de un par de años no tendremos nada aquí”, lamentó David Abreu.

< ► > David Abreu es uno de los vecinos afectados en Valle de Guerra. F. P.

GRUPO EN FACEBOOK

Durante la visita a la finca de este vecino también estuvo presente Cecilia López, vecina de Valle de Guerra que ha creado un grupo en Facebook para informar y concienciar a los vecinos sobre la Reticulitermes flavipes, y del que ya forman parte unas 400 personas, cien de ellas afectadas por esta termita, apunta. “Creé un grupo por la inquietud de lo que está pasando y porque hasta ahora no ha habido una actuación, y esto se tiene que tratar como un problema de toda la Isla, porque si esto llega a nuestros montes va a ser una catástrofe medioambiental y no se le está dando la gravedad que tiene”, afirmó esta vecina. En este grupo se informa sobre qué actuaciones seguir en el caso de detectar la presencia de esta termina y qué no se debe hacer para no facilitar su propagación. “Se ha propagado con la rapidez que lo ha hecho por la falta de información”, sostuvo esta vecina, que aunque no está afectada por la termita ha querido implicarse en esta problemática.

“Todo está yendo demasiado lento, tienen que darle ya el carácter de urgencia que tiene, se van pasando la pelota de unos a otros y no hacen nada”, insistió Cecilia López.

EL CONSISTORIO RECIBE UNOS 15 AVISOS VECINALES, QUE DAN NEGATIVO

El Ayuntamiento de La Laguna ha recibido entre 10 y 15 notificaciones de vecinos por posibles casos de afectación de esta termita, resultando “todos negativos”, afirmó la pasada semana el concejal del área, José Luis Hernández. Estas notificaciones han sido en diferentes puntos, “incluso alguno del casco y de alrededores, y en Valle de Guerra, pero son todos negativos”, insistió. El Consistorio ha contratado ya el estudio de emergencia que delimitará el radio de afectación de la plaga.