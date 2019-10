El tapiado de 10 bloques de Las Chumberas comenzará durante la próxima semana

Los trabajos de cerramiento y tapiado de diez bloques (del 1 al 5, 8, 16, 33, 42 y 12) de Las Chumberas comenzarán la próxima semana, así como los de seguridad en otros 17 bloques (6, 7, del 9 al 11, 13, 14, del 30 al 32, del 34 al 37, del 39 al 41), una vez finalizado ya el proceso de licitación de estas obras, adjudicadas a Ecocivil por 105.000 euros y un plazo de ejecución de seis meses, según informó ayer el consejero delegado de Muvisa, Juan Ignacio Viciana.

Cabe recordar que el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna, Santiago Pérez, anunció a finales de junio la necesidad de desalojar 10 bloques de Las Chumberas, donde quedaban 77 viviendas por desalojar, en base a las conclusiones a las que llegaron los técnicos tras las inspecciones oculares que se realizaron en marzo y abril y el informe que Muvisa solicitó a Intemac, empresa especializada en esta materia. Dichas inspecciones pusieron de manifiesto que el grado de deterioro de esos bloques había ido avanzando, lo que afectaba a su estabilidad estructural, por lo que los técnicos propusieron el desalojo de estos bloques, con el posterior tapiado, y la realización de medidas cautelares en otros.

Los trabajos de tapiado se iniciarán la próxima semana en los bloques que ya están completamente desalojados, a la vez que se termina el proceso de desalojo de los pocos casos que quedan aún, algunos de los cuales están resultando más complejos al no lograr contactar Muvisa con los propietarios, o encontrarse los dueños en otro país o por tratarse de inquilinos con una muy difícil situación económica que, aunque en principio no tenían derecho a un realojo, se les ha tramitado una ayuda de alquiler para que no se queden en la calle, explicó Viciana. “Casos así ha habido que resolverlos uno a uno pero esperamos que de aquí a final de año esté todo resuelto”, apuntó.

Paralelamente, la empresa trabajará en las obras de seguridad en otros 17 bloques, que van desde arreglar humedades hasta realizar apuntalamientos.

expropiación

Al mismo tiempo, Viciana indicó que, “como la gran complicación y retraso” para iniciar la demolición de la primera fase está en el proceso de expropiación, “desde Urbanismo se ha contratado a una arquitecta para que se dedique específicamente a culminar este proceso, que requiere que los vecinos firmen una hoja de precio, es decir, elijan entre el dinero o la vivienda de reposición, y después se les comunica la expropiación y ellos tienen un acta de ocupación del suelo”.

Para agilizar este proceso, Urbanismo también instalará una oficina en el centro ciudadano de la zona “para comunicar personalmente a los vecinos de las firmas de las hojas de precios, para que las hagan allí en persona y no por correo o por sede electrónica”, explicó.

Con todo esto, el consejero delegado de Muvisa espera que este procedimiento de expropiación esté resuelto a final de año, “y a principios del que viene, si no en enero, sí en los primeros meses del año, ya podamos empezar a meter máquinas”.

Mientras tanto, continuarán las inspecciones periódicas que se vienen realizando en la urbanización, para evaluar “cómo evoluciona el estado de cada bloque”.