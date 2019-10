El Vega: “Solo tengo un proyecto, ayudar a que el mundo sea más maravilloso”

El Vega actuará el próximo sábado 19 de octubre en la Alameda del Duque de Santa Elena de Santa Cruz de Tenerife dentro de la celebración de la VII edición de Beer Festival capitalino, compartiendo escenario con bandas como Los Lola, Funktastic Band o The Taxman. El artista grancanario afirma que el principal objetivo de su proyecto musical es hacer más feliz a la gente.

– ¿Qué ofrecerá en su próxima actuación en Tenerife?

– Ofreceré una fiesta con mucho mensaje para que continúe en la vida de todos los que van, que es lo que siempre me propongo, cantar para pasarla bien y dejar algo de mí, que le pueda servir a otros para caminar ‘happy’ por la vida.

– ¿Qué cree que es lo que diferencia a El Vega de otros artistas de la música canaria?

– Dentro de que todos somos humanos, cada uno de nosotros tiene algo que le hace especial, por eso lo que me diferencia de otros artistas es que soy yo, un humano más con sus cosas.

– ¿De dónde creció eso de la ‘rumbita canaria’?

– Pues no me considero un gran guitarrista, ni un gran cantante, ni compositor, simplemente toco como me sale del corazón y con mi energía más positiva. Eso es ‘rumbita canaria’, toca y canta como te salga para generar una fiesta junto con la gente… y siempre con una sonrisa en la cara.

– ¿Qué es lo mejor de subirse a un escenario?

– Ver a la gente unida por una misma causa. Cantándole a la vida. Amo la unión de la humanidad.

– ¿Actuaciones como del Viña Rock o Arenal Sound son sus conquistas musicales más grandes?

– Podría verse así, en el sentido de que he llevado la cultura canaria como la rama de Agaete; y sí, es como salir de tu tierra con tu bandera, y colocarla durante un momento de manera cultural en la Península; más que una conquista lo veo como un lindo aporte.

– ¿Cómo es el proceso de composición de sus canciones?

– Pues me desconecto del mundo “normal” hasta que conecte con el mundo más espiritual y natural… una vez en ese punto, dejo que el viento, el mar, las gaviotas, el sol, el amor, etc, me muestre algo para traducirlo en forma de música con buena letra. Lo siguiente es grabarla sintiendo lo mismo que cuando la compuse, y regalársela al mundo.

– Usted ha declarado que el desamor ha sido el impulso para muchas de sus letras, ¿agradece ahora a ese desamor?

– Agradezco el desamor, porque aunque para algunos en algún momento sea negativo, no deja de ser amor, y el amor es lo que mueve el mundo, inspira, alegra, genera nostalgia, adrenalina y genera colores en la vida.

– ¿Cuáles son los próximos proyectos de El Vega?

– Solo tengo un proyecto, ayudar a que el mundo sea más maravilloso de lo que ya es; la belleza del mundo nace en los ojos del que lo ve. Por eso le canto a la vida de una manera alegre y positiva, para aportar otros puntos de vista al que me escucha. Y actualmente, ando en este camino. Sin buscar la manera de hacerlo, solo haciéndolo.