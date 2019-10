Errejón pide a Sánchez que aclare si optará por un Gobierno progresista o seguirá “coqueteando” con Casado

El secretario general de Más País, Íñigo Errejón, ha criticado esta mañana en la Plaza 25 de Julio de Santa Cruz de Tenerife la “falta de definición” del líder socialista Pedro Sánchez a la hora de anticipar sus futuros acuerdos de formación de Gobierno. Errejón pidió a Sánchez que informara a los votantes de sus intenciones para que los ciudadanos conozcan “si habrá esta vez un acuerdo progresista” o si por el contrario, “seguirá coqueteando con Pablo Casado”.

Asimismo, Errejón ironizó con el lema de campaña lanzado hoy por el Partido Socialista (“Ahora, Sí”) y preguntó los motivos para que el pacto de progreso no se produjera antes: “Yo no entendí que Podemos no cogiera la oferta de Pedro Sánchez en julio porque querían un ministerio más; pero tampoco entendí que la oferta de Sánchez caducara en septiembre”.

Respecto a los resultados que las encuestas dan a Más País en el Archipiélago, el político se mostró “convencido” de que los dos candidatos por las provincias de Santa Cruz de Tenerife (Omar Batista) y por Las Palmas de Gran Canaria (Ylenia Pulido) conseguirán entrar en el Congreso.

“Hace meses lideré una campaña electoral en la Comunidad de Madrid y semanas antes nos daban entre un 7% y un 8%; finalmente sacamos un 15%” afirmó Errejón, quien cree que las encuestas les dan resultados inferiores a los que finalmente obtendrán y afirmó que “muchos se llevarán una sorpresa” en alusión a los partidos que pudieron alcanzar un pacto durante las pasadas elecciones: “ellos creían que no pasaba nada por repetir elecciones porque tenían el voto cautivo, pero ahora hay una nueva fuerza política”.

Errejón recriminó además que Santiago Abascal afirmara que “en Cataluña podría haber muertos”, una frase que según el político viene de “una persona que quería que los españoles salieran con armas a las calles, como si esto fuera el Lejano Oeste”. En este sentido, consideró que un político que “siembra el miedo” es un político “inútil, o peor, perjudicial para la convivencia del país” y apeló al diálogo y al entendimiento para solucionar la situación en Cataluña.