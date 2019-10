López Garai: “En casa está faltando ser más lúcidos”

López Garai sabe que los partidos en el Heliodoro se le están atascando a sus jugadores. “En casa está faltando ser más lúcidos”, dijo el entrenador ayer en rueda de prensa. Para corregir esta dinámica, pide tener paciencia e ir madurando el partido con el fin de lograr un buen resultado ante el Oviedo. “Debemos ir sin prisas; no podemos ganar en el minuto uno, sino madurándolo poco a poco e ir neutralizando sus virtudes”, señaló.

El equipo solo ha sido capaz de darle una alegría a su afición esta temporada. “Contra el Numancia ganamos bien. Ante Las Palmas, se nos atascó. Y contra el Fuenlabrada tuvimos ese accidente, pero lo normal era empatarlo. Fuera estamos bien, pero en casa está faltando ser más lúcidos y tener más acierto ”, insistió el vasco, quien desconfía de la situación de colista que sufre el Oviedo: “Lo lógico es que esté arriba al final de temporada, lo de ahora es circunstancial y tiene al máximo goleador de la categoría. En LaLiga SmartBank las clasificaciones valen para poco y al final estarás donde te mereces”.

Aseguró que no tiene claro si hará cambios en el once inicial. Tampoco tiene cerrada la convocatoria. Tiene la duda de qué hacer con los jugadores más veteranos, como Aitor o Carlos Ruiz. “Puedo hacer cambios, o no; las valoraciones se harán cuando termine el partido, pero lo que saque será lo que crea mejor. Los veteranos como Carlos Ruiz o Aitor Sanz están dando un gran nivel y demostrando que saben competir. Los jugadores con más edad necesitan más tiempo de recuperación, pero están muy bien; ese es mi debate interno”, expuso.

Cuestionado por varios nombres propios de su plantilla, se detuvo a elogiar a Bermejo, al que puso como ejemplo perfecto. “Llegó sin grandes expectaciones, pero no ha parado de entrenar para jugar. Cuando le he dado la alternativa, ha demostrado que quiere tener continuidad y que de ahí no se mueve. Para un entrenador es una gozada. Todos los demás deben demostrar esa hambre, además de ese sacrificio en favor del equipo que, para mí, es importante”, indicó.

Luego analizó el buen estado de forma que también está atravesando Malbasic. “Puede jugar en todo el frente de ataque. Primero lo puse en el centro, y luego vas jugando con los picos de forma de Bermejo, Suso, Naranjo, Nahuel… No quiero que nadie se me caiga, pero él lo está haciendo bien”, puntualizó.