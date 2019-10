Los jóvenes dan a conocer el plató natural de la Isla con un encuentro internacional

Que los jóvenes menores de 30 años tienen mucho que decir podría parecer una valoración subjetiva, de no ser porque en el último tiempo se han sucedido las manifestaciones artísticas, culturales y medioambientales de diferentes colectivos a todas las escalas, que avalan esta afirmación. Y La Palma se une a una de esas proclamas. En este caso, a la de que la Isla Bonita es capaz de ofrecer escenarios naturales muy variopintos para la producción de piezas audiovisuales.

No en vano, la Film Commision, oficina dependiente del Cabildo, ha logrado promocionar algunos de las localizaciones que desprenden mayor calidad para las producciones cinematográficas. Un esfuerzo al que también se suman colectivos como Secuencia 27 / La Farola Films, que más allá del trabajo diario, en el que realizan talleres y actividades abiertas al público relacionadas con el cine y las series, ha organizado un intercambio internacional con otra organización de Italia, que finalizó ayer, tras una intensa semana de excursiones y dinámicas de educación no formal.

Con la óptica en nuestro futuro es el nombre escogido por la asociación palmera para el proyecto, que han enmarcado en el programa Erasmus+. Moisés David García, presidente de la entidad, señala que la idea surge de las propias personas asociadas, a las que no sabe si categorizar de amigos, compañeros o socios, porque el clima de complicidad que han creado en los cinco años de vida de Secuencia 27 ya disipan las barreras entre una condición y otra. Indica, además, que para el diseño de todas las actividades han contado con la ayuda de un gestor, Javier Jiménez, dada la complejidad que entraña elaborar un programa de tipo europeo.

Moisés, que también dirige la Comisión Gestora del Consejo Insular de la Juventud, no niega que ha sido difícil poner en marcha el proyecto, ya que “los Erasmus+ dependen del Gobierno central”, y, al estar en funciones, “los presupuestos no están aprobados”, lo que acentúa los problemas para financiarlos. Unos escollos que no han evitado que se desarrolle el encuentro y logrado los objetivos, basados en “la potenciación de la fotografía en el entorno rural”, aparte de otras metas que se han trazado, como la “dinamización del municipio” que acogió la iniciativa, San Andrés y Sauces, y la puesta en valor de la Isla como “plató para proyectos de carácter audiovisual”.

Desde el fin de semana pasado, los integrantes de Secuencia 27 e Imago Lucus (organización italiana), han compartido espacios de convivencia, en los que se han llevado a cabo actividades de expresión emocional mediante la fotografía en la naturaleza, así como talleres específicos de storytelling o técnicas de videomaking. Y como no podría ser de otra forma en una ínsula con parajes de tanto valor medio ambiental, estos nueve días han estado muy marcados por los principios de preservación del entorno, ahondando en el concepto de Reserva Mundial de la Biosfera y haciendo salidas por los principales enclaves paisajísticos.

SOBRE EL COLECTIVO

Secuencia 27 nació hace un lustro, aunque formalmente se constituyeron como asociación en el año 2015, para dar respuesta a la necesidad de muchos jóvenes en la isla de La Palma. Con un bagaje amplio en el sector audiovisual, desde su fundación, han sido promotores y participantes en varias de la citas más importantes del Archipiélago, como el Festival del Cine Hecho en Canarias (Fecica), la Escuela Intergeneracional de Secuencia 27, el Festivalito La Palma o el proyecto El día más corto, de la Sociedad General de Autores Españoles (SGAE), entre otros acontecimientos.