Mari Brito: “Queríamos desmantelar la central, ahora debe transitar hacia energías renovables”

La posibilidad de que la central térmica de Endesa en Las Caletillas pueda c errar el 1 de enero de 2020, si el Ministerio de Transición Ecológica no le autoriza un plan de emisiones de 1.500 h/día al año de dos de sus cuatro grupos de 40 MW cada uno, ha sido recibida con alborozo si ello significa que la central se reconvertirá a energías renovables en un futuro cercano y otros casos si esta posibilidad no solo es el cierre sino el desmantelamiento de la misma como estaba previsto inicialmente para 2015.

Mari Brito, alcaldesa y presidenta de la Fecam, recuerda que “nosotros apostábamos porque la central de Las Caletillas que genera energía con combustible fósil, se desmantelara, pero hemos visto la dependencia que tiene el sistema energético de la Isla de esta central, si bien es verdad que produce un pequeño porcentaje del total en comparación con Granadilla, pero es cierto que el sistema no es lo suficientemente robusto para que dejemos de depender de las energías basada en generación en combustible fósil”.

Sobre la posibilidad de que la central se mantenga con energía renovables, la alcaldesa señala que “el principal problema es el almacenamiento, ahora mismo no disponemos de un sistema que pueda almacenar la energía si esta se produjera únicamente por fuentes renovables. Estamos en una fase en la que se está debatiendo la planificación energética desde el Estado con las comunidades autónomas. La consejería de Transición Ecológica va a tener encuentros con los municipios y con la Fecam para avanzar en qué modelo energético queremos”.

Sobre la próxima construcción de una subestación en Las Caletillas y la idea de realizar en la zona una hidroeléctrica, semejante Gorona del Viento en El Hierro, la regidora municipal comentó que “debemos ir evolucionando hacia la generación de energía a través de fuentes renovables. Es un sistema complejo, pero sobre la mesa hay proyectos para avanzar en este sentido con el operador del sistema que es Red Eléctrica”.

Sí se puede

Mayca Coello, que lleva tres mandatos como portavoz de Sí se puede en el Ayuntamiento de Candelaira incidiendo hacia una transición ecológica con energía limpias, manifestó ayer que “para Sí se puede el cierre efectivo de la central de Las Caletillas sería una noticia muy importante y trascendente para la isla pero también para el municipio de Candelaria y para el Valle de Güímar. Creo que es la mejor noticia que podíamos esperar después de que nuestro Plan General recogiera que en 2015 la central debería ser cerrada”, añadiendo que “entendemos que las alternativas que se propongan en materia energética deben responder a una planificación insular entendiendo que ahí deben estudiarse las mejores opciones, los mejores enclaves que minimicen los impactos ambientales y maximicen los efectos sobre la producción energética. Por ello la opción de una central hidroeléctrica en Las Caletillas siempre vendría subordinada a una planificación energética insular con un objetivo 100% renovable que también llevamos reclamando desde hace muchísimos años. No puede improvisarse sino que se debe planificar”.

“Respecto al suelo liberado una vez cerrada la central -comenta Coello- Candelaria y, concretamente Las Caletillas necesita suelo para equipamientos y dotaciones públicas deportivas, culturales, zonas verdes para esparcimiento y esa debería ser la prioridad del destino de ese suelo, así como aparcamientos disuasorios que nos permitan articular estrategias de movilidad sostenible en Candelaria. No debe priorizarse ese suelo para el crecimiento urbanístico y la especulación residencial”.

Airam Puerta

Airam Puerta, alcalde de Güímar, tras las palabras del presidente del Cabildo, Pedro Martín, de la necesidad de construir una cenral hidroeléctrica en la Isla a semejanza de la que se construye -ahora parada y con el doble de coste- en Chira-Soria en Gran Canaria, propuso que sea Güímar el enclave para ello, como en su día ya propuso la exalcaldesa Luisa Castro al Cabildo y no le hicieron casa, dentro del proyecto De cumbre a mar para rehabilitar los hoyos dejados por las canteras de áridos. “Podríamos aprovechar el salto desde Anocheza a los barrancos, donde ya tenemos los hoyos de las canteras para el embalse y el viento de a montaña de Los Guirres, como se hizo en Gorona del Viento”, recordando, además, que hace más de un siglo la primera hidroeléctrica de la Isla ya estuvo en Güímar…cuando llovía”.