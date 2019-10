Patricia Hernández: “Se investigará si hubo o no dos expedientes”

La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, afirmó ayer que se abrirá una investigación si se confirma que hay dos expedientes diferentes relacionados con la contratación del cantante Juan Luis Guerra para la última edición del Carnaval, de los que, al parecer, uno no obraba en poder de la Concejalía de Fiestas, tal y como ha reconocido el exgerente del Organismo Autónomo de Fiestas, José Ángel Alonso, y que la exconcejala Gladis de León (ambos de Coalición Canaria) achacó ayer a “un error humano”.

Respecto a la declaración de intenciones realizada por la alcaldesa santacrucera, qe recoge la agencia Efe, se debe a las informaciones periodísticas que aluden a presuntas irregularidades en la contratación del artista dominicano para la pasada edición del Carnaval de Día, y que ayer adelantó DIARIO DE AVISOS. En consonancia con esa disposición a investigar cualquier anomalía, Patricia Hernández aseguró igualmente que su equipo de juristas revisará los expedientes “a fondo” para “contrastar” las informaciones periodísticas, pues sería una “irresponsabilidad no hacerlo”, y “si resulta que hay un expediente que se llevó el anterior gerente y él lo dice, entonces sí que se abrirá una investigación”, apuntó la líder socialista.

Asimismo, la alcaldesa capitalina remarcó que el actual equipo de gobierno (conformado por el PSOE y Ciudadanos) no seguiría los mismos pasos para la contratación de Juan Luis Guerra “ni por las mismas cuantías”, en el hipotético caso de que tuviese que hacerse con los servicios del músico dominicano para el Carnaval 2020.

“Para nosotros el Carnaval no es un día, a una hora y una actuación estelar, sino que son varios días y varios escenarios. A nosotros también nos parece que ese día tendríamos que haber elevado, como Ayuntamiento, las condiciones de seguridad. Se acumuló mucha gente en un determinado espacio”, sostuvo Patricia Hernández. A este respecto, la alcaldesa criticó con dureza que la contratación de Juan Luis Guerra “comprometiera” el presupuesto de la Concejalía de Fiestas “del resto del año”.

“Cuando llegamos al equipo de gobierno vimos que no había perras para hacer actividades de fiestas en los meses que quedaban. Podría haberse optado por ampliar el presupuesto de Fiestas y que una actuación no comprometiera el del resto del año”, concluyó la también diputada autonómica.

Estas declaraciones de la actual alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife están en la misma línea (como ayer reconoció la propia Patricia Hernández) con lo manifestado el pasado lunes a Radio Marca y DIARIO DE AVISOS por el actual concejal de Fiestas, el también socialista Andrés Martín Casanova.

“Me pareció una irresponsabilidad el gasto tan grande en el concierto de Juan Luis Guerra, al igual que hubo una gran inseguridad por la masa de gente que se acumuló”, aseguró Martín Casanova sobre el dinero que les costó a los vecinos de Santa Cruz de Tenerife el concierto que el pasado 9 de marzo, con motivo del Carnaval de Día, ofreció el artista dominicano en la capital tinerfeña. “El coste del concierto de Orishas y Juan Luis Guerra fue medio millón de euros, pero hay muchos más gastos alrededor de todo lo que se montó. De ahí que el presupuesto de Fiestas se quedase muy tocado para el resto del año”, explicaba Martín Casanova.

La seguridad

En cuanto a las alusiones de Patricia Hernández y Martín Casanova a la inseguridad que pudo darse durante dicho concierto, ya su predecesora en el cargo, Gladis de León (Coalición Canaria), reconoció en su día sus temores a que pudiera pasar alguna desgracia, hasta tal punto que aseguró a los medios de comunicación que no había podido conciliar el sueño durante las tres noches anteriores de aquel Sábado de Piñata.

Según el entonces alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), unas 400.000 personas disfrutaron ese sábado del Carnaval de Día, por lo que la asistencia al concierto de Juan Luis Guerra fue formidable, a tal punto de que se informó falsamente de que se había superado la asistencia al baile de la mítica Celia Cruz en la Plaza de España.

Felizmente, el tema de la seguridad se quedó en nada porque nada pasó, tal y como recordaba ayer la entonces concejala de Seguridad Ciudadana, Zaida González (Partido Popular), en conversación con DIARIO DE AVISOS. “Es verdad que hubo un problema de seguridad, pero se debió a que ese día salió muchísima gente en el Carnaval de Día, muchos más de lo esperado, y obviamente no había policías suficientes por mucho que contásemos con el apoyo de otros cuerpos como la Policía Nacional y la Policía Canaria. De cualquier modo, una vez más el civismo fue la nota predominante, como ya lo agradecimos en su día a la ciudadanía”.

Cuestionada sobre las posibles irregularidades en la contratación de Juan Luis Guerra, la hoy consejera insular fue rotunda: “Si existe alguna irregularidad, que se adopten las medidas judiciales oportunas, porque si hay alguna duda lo correcto es aclararlo”, recalcó.

“Nunca tuve acceso a ese expediente”, recuerda Zaida González, quien prefiere no valorar si se gastó más dinero del que correspondía. “Está claro que salió un dineral y, efectivamente, es caro, pero contratar a un artista así no es barato. Lo cierto es que desconozco si es un gasto adecuado o no, si bien la magnitud del acto se comprueba perfectamente con las fotografías del mismo”.

“A Santa Cruz le ha costado mucho más que a otros municipios”

“Comparándolo con el caché pagado por otros ayuntamientos, a Santa Cruz de Tenerife le ha costado muchísimo más (Juan Luis Guerra) que en otros municipios”. Así se manifestó ayer la primera teniente de alcaldesa capitalina, Matilde Zambudio (Ciudadanos) sobre el escándalo relacionado con la contratación del citado artista dominicano. Para Zambudio, “la gestión del expediente debe ser revisado por un órgano competente a tal fin, dado que, además, consta que el elevado importe se abonó a un particular, que es el mismo el que dice ser el representante del artista y que tiene la exclusividad sin que obre documento alguno del representado que así lo avale. En todo caso sería el que lo podría acreditar”, en referencia a lo adelantado ayer por DIARIO DE AVISOS. “La cuestión es sencilla, para que no haya ninguna duda en cuanto a la gestión y distribución de medio millón de euros de dinero público, que se aporten por Alfredo Moré, en todo caso, los pagos y los números de cuenta y titulares de las mismas a los que transfirió el dinero”, concluyó.