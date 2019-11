A López Garai le crecen los enanos antes de la visita del líder

Si el pasado martes ya era preocupante la lista de jugadores tocados en el CD Tenerife, la situación empeoró en la jornada de ayer. El central serbio Nikola Sipcic no pudo completar con normalidad el entrenamiento por culpa de un cuadro infeccioso de vías respiratorias superiores. No obstante, la peor noticia fue la de Luis Milla, quien ayer tuvo que pasar de manera urgente por el quirófano.

El centrocampista madrileño fue operado en la tarde de ayer en Hospiten Rambla debido a una apendicitis aguda que sufría tras ser evaluado por el especialista digestivo y cirugía general que concluyó el referido diagnóstico.

El medio no entrenó ni el martes ni el miércoles debido a una gastroenteritis. No obstante el diagnóstico inicial derivó en una apendicitis que precisó una intervención. El club informó que la operación transcurrió con “absoluta normalidad”, y el jugador descansa en su habitación. El club no ha dado a conocer el tiempo que estará de baja el madrileño, pero parece claro que necesitará varias semanas de reposo.

De esta manera, López Garai pierde a Milla y a Aitor Sanz para este domingo, por lo que tendrá que recomponer su centro del campo.

Además, habrá que ver la evolución de Sipcic y de su compatriota Filip Malbasic, quien no trabajó por una sobrecarga muscular.

También siguen en el parte médico Álex Bermejo y Luis Pérez, quienes se perdieron el último partido por problemas musculares. En el caso del catalán se confirma que sufre sobrecarga con rotura en el aductor derecho, por lo que tiene complicado jugar este fin de semana.