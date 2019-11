Ayoze Reyes se proclama campeón internacional de lucha Ssireum

El luchador lagunero Ayoze Reyes se proclamó hoy campeón del Mundial de Lucha Ssireum para extranjeros que se celebra en Corea del Sur tras derrotar en la gran final del torneo al luchador ruso Aidyn.

En su camino para acceder a la final, Reyes tuvo que eliminar a otros puntales canarios como Fabián Rocha, en cuartos de final y Alejandro Afonso en semifinales, que anteriormente venció a Elieser Gutiérrez. Por el otro lado del cuadro, el tinerfeño Isael Rodríguez destacó llegando a semifinales donde cayó ante el subcampeón ruso, tras superar a Moisés Pérez.

Ayoze se mostró muy contento y feliz por el título logrado. “Estoy supercontento. Ha sido un sueño. Llevo muchos años viniendo aquí y, lo veía inalcanzable. He podido tener la suerte de disfrutarlo y de ganarlo”.

Sin tiempo para asimilarlo, el guamasero agradeció “a todos por el apoyo que me han dado, tanto a la expedición que compañeros que han viajado a Corea del Sur, como a la afición desde Canarias, así como a mi familia y mi mujer que desde casa me han apoyado muchísimo. Este título es para ellos, un título que no se gana solo aquí en el campeonato, sino que se gana desde el trabajo y el esfuerzo, sudando en el trabajo, dejando mucho tiempo, con sacrificio y entrenando mucho”.

Ayoze afrontará hoy las eliminatorias de dieciseisavos de final del Campeonato Absoluto del Open Ssireum donde intentará doblegar a uno de los favoritos.