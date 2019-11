La tercera edición del Festival de Cine Fantástico de Canarias Isla Calavera ya está en la línea de salida. Del hoy y hasta el día 30 de este mes acogerá en su sede oficial, Multicines Tenerife, la presentación de más de 40 producciones, entre largometrajes de estreno y clásicos, cortometrajes y documentales. Óperas primas, cine de autor independiente, grandes producciones, fantástico español, cine de animación y títulos para todos los públicos, conviven en la completa programación de proyecciones que podrán disfrutarse solo esta semana.

La alfombra roja del festival recibirá a numerosos creadores, prensa especializada y estrellas del cine fantástico a lo largo de los ocho días de programación.

Serán galardonados en el marco del Festival Isla Calavera 2019: el maestro del maquillaje y efectos especiales, ganador de siete premios Óscar, Rick Baker; el actor David Naughton, la actriz Belén Rueda, el director Juan Carlos Fresnadillo y la crítica de cine Desirée de Fez. También participarán en las actividades programadas, el productor Daniel Noah (SpectreVision), los directores Pablo Berger (Blancanieves), Lluís Miñarro (Love me not), Lucas Figueroa (Despido procedente) y Óscar Martín (Amigo); Belén Rueda y el mítico Rick Baker, invitados al Isla Calavera los escritores y directores Carlo Padial (Vosotros sois mi película) y José Luis Alemán (La herencia Valdemar); las productoras Elena Muñoz (El Ojo mecánico) y Marisa Domínguez (La Cruzada Entertainment); las actrices Lola Dueñas (Love me not) y Paola Bontempi (In the trap); los actores Carlos Areces (Balada triste de trompeta), David Pareja (Amigo), David M. Santana (Fuel); la directora Norma Vila (El fin de todas las cosas); el director del Festival Internacional de Cine Fantástico de Madrid Sergio Molina; y el distribuidor Víctor Sahun (Reel One Entertainment), entre otros.

MÁS CINE

Fuera de la Sección Oficial, Isla Calavera proyectará las siguientes películas: La historia interminable, el miércoles 27 a las 17.30 horas; los clásicos The Relic (a las 22.30 horas tras la inauguración oficial del festival); y Razas de noche, (el sábado 30 a las 23.00 horas). En el marco de los homenajes a los artistas invitados, Un hombre lobo americano en Londres el viernes 29 de noviembre, a las 19.00 horas. Al día siguiente, a las 17.00 horas, El Orfanato, de J. A. Bayona, con una charla de Belén Rueda, y mañana el festival recordará a Paul Naschy con El retorno del hombre lobo y proyectará Love me not con la asistencia de Lola Dueñas y Lluís Miñarro.