Brutal agresión machista a una mujer por hacer ‘twerking’ en una discoteca

Los hechos ocurrieron durante la actuación del cantante O Poeta, en una zona VIP de un club en Pojuca, en Brasil: una mujer que baila y hace ‘twerking’ recibe una brutal patada en la cara por parte de un hombre que se cree era su novio.

El momento fue captado en vídeo y las imágenes muestran cómo un hombre con una camiseta roja corre hacia al escenario y patea a la mujer en la cara. Los guardias de seguridad consigue sujetar al agresor.

Uno de los testigos ha declarado, en una entrevista recogida por el Daily Mail, que “los dos son novios y él estaba celoso porque ella había subido al escenario y comenzó a bailar”

El cantante O Poeta ha emitido un comunicado en redes sociales condenando la agresión: “Si eres sexista, cobarde, prejuicioso y no puedes aceptar ver a una mujer bailando en el escenario, no me sigas en Instagram ni en ninguna otra red social, ¡no vengas a los espectáculos de O Poeta!”, ha dicho.