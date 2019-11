Joan Margarit, el poeta enamorado de Tenerife, Premio Cervantes 2019

Joan Margarit, que escribió sus primeros textos a los 16 años cuando vivía en Santa Cruz de Tenerife, ha sido galardonado con el Premio Cervantes 2019, reconocimiento que otorga cada año el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y que está dotado con 125.000 euros.

Así lo ha anunciado el ministro de Cultura y Deporte en funciones, José Guirao, en un acto celebrado en la Secretaría de Estado de Cultura. El Cervantes galardonó el pasado año a la poeta uruguaya Ida Vitale.

El fallo del jurado ha reconocido la “honda trascendencia y el lúcido lenguaje siempre innovador” de la obra poética de Margarit. Se da la circunstancia de que Margarit escribe su obra tanto en castellano como en catalán, convirtiéndose así en el primer premiado Cervantes con obra en lengua catalana.

“Ha enriquecido tanto la lengua española como la lengua catalana, y representa la pluralidad de la cultura peninsular en una dimensión universal de gran maestría”, ha añadido el jurado.

Joan Margarit es el cuarto autor catalán que recibe el máximo galardón de la lengua castellana, que recibieron también Juan Goytisolo, Juan Marsé y Eduardo Mendoz, y es además el primero de ellos que cuenta además con obra en catalán.

Con este premio, se recupera la alternancia tradicional del galardón. Si bien existe una norma no escrita por la cual el Premio Cervantes recae cada dos años en un autor español, en la pasada edición se rompió, ya que fue galardonada una autora latinoamericana tras el premio de 2017 para el escritor nicaragüense Sergio Ramírez.

“Hay una costumbre no escrita, pero eso ya se rompió el año pasado y es bueno que los jurados sean autónomos para establecer sus criterios”, ha señalado Guirao, quien ha añadido que “todas las pluralidades son buenas y nadie pone en duda la extraordinaria calidad poética” del ganador.

El ministro ha reconocido que “este año había sobre la mesa bastantes nombres”, algo que ha corroborado con humor la presidenta del jurado, la propia Vitale, quien ha admitido además –ante los suaves reproches de Guirao por el secreto de las deliberaciones– su favorito.

“Mi favorito era Enrique Vila-Matas, no voto nunca a los amigos y no tengo el gusto de conocerlo. Se me supone cierta inclinación para la poesía, pero Vila-Matas me hace feliz leyéndolo. Cuando se vota o se respeta el pasado o se pone toda la esperanza en el futuro”, ha dicho.

La poeta ha explicado incluso parte de las deliberaciones, afirmando que Vila-Matas contaba con el apoyo de cuatro personas del jurado, ella incluida. “Con el poema que se ha leído –‘No tires las cartas de amor’– me ha ganado. Uno no llega siempre conociendo toda la literatura que tiene que juzgar”, ha indicado.

Así, ha puesto como ejemplo su premio del año pasado. “Un jurado es una experiencia química cuyos resultados son totalmente impredecibles: yo soy un ejemplo pasado porque todavía no he entendido cómo me votaron a mí”, ha comentado entre risas.

ENTREGA DEL 23 DE ABRIL

La entrega del Premio Cervantes tendrá lugar, como todos los años, el 23 de abril en una ceremonia que se celebrará en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares y que, como es tradición, estará presidida por los Reyes Felipe VI y Letizia.

En esta edición, el jurado ha estado presidido por Ida Vitale y ha estado formado por el escritor galardonado en la edición de 2017, Sergio Ramírez; a propuesta de la Real Academia Española, Paz Battaner; por la Presidencia de la Academia Argentina de Letras, Pablo de Santis; a propuesta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), María Luisa Sotelo; por la Unión de Universidades de América Latina (UDUAL), Bernal Herrera; a propuesta del Instituto Cervantes, Raquel Caleya; por la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, Eduardo Lago; por la Presidencia de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Arsenio Escolar; por la Presidencia de la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP), Leticia Amato; y a propuesta de la Asociación Internacional de Hispanistas, Susan Byrne.

El palmarés de los últimos años se completa con los nombres de Sergio Ramírez (2017), Eduardo Mendoza (2016), Fernando del Paso (2015), Juan Goytisolo (2014), Elena Poniatowska (2013), José Manuel Caballero Bonald (2012) y Nicanor Parra (2011), entre otros.

En 1976, Jorge Guillén, una de las máximas figuras de la Generación del 27, recibió el primero de estos galardones y, desde entonces, se han sucedido otros 40 premiados: 20 españoles y otros 20 hispanoamericanos. Únicamente en 1979 hubo dos ganadores, al concederse ex aequo a Gerardo Diego y Jorge Luis Borges.

Hasta el momento, solo cinco mujeres han sido galardonadas con el Cervantes en sus 40 años de historia: las españolas María Zambrano (1988) y Ana María Matute (2010), la cubana Dulce María Loynaz (1992), la mexicana Elena Poniatowska (2013) y la uruguaya ida Vitale (2018).

BIOGRAFÍA DE JOAN MARGARIT

Joan Margarit i Consarnau (Sanahuja, Lleida, 1938), poeta y arquitecto, Comenzó su trayectoria poética en 1963 publicando en castellano ‘Cantos para la coral de un hombre solo’. Después de un largo paréntesis, publica, en 1975, ‘Crónica’ y a partir de 1980 inicia la publicación de sus poemas en catalán.

El Premio Cervantes 2019 ha traducido al castellano buena parte de su producción en catalán. Como traductor, también se ha encargado de traducir al castellano o al catalán la obra de otros poetas como Thomas Hardy, Elizabeth Bishopo o Rainer Maria Rilke.

Entre los galardones que ha recibido destaca el Premio Nacional de la Crítica (1984 y 2008) y el Premio Rosalía de Castro (2008). En 2013 le fue concedido en México el Premio Víctor Sandoval Poetas del Mundo Latino (a la obra completa), conjuntamente con el poeta mexicano José Emilio Pacheco, también Premio Cervantes.

Además, entre los títulos premiados de su obra en catalán destacan ‘Cants

d’Hecatónim de Tifundis’ (1982), Premio Miquel de Palol y el Premio de la Crítica Serra d’Or; o ‘Vell malentès’ (1981), Premio Vicent Andrés Estellés y Premio de la Crítica de Poesía en Catalán. En 2005 ‘Els primers freds’ fue galardonado con el Premio Cadaqués a Quima Jaume y en 2015 se le otorgó el Premio Jaume Fuster de la Associació d’Escriptors en Llengua Catalana.