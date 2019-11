José Ángel Martín afirma que Acciona tiene “secuestrados” cuatro parques infantiles

El edil de Servicios Públicos, José Ángel Martín, explicó ayer, a petición de CC, en qué puntos se encuentra la implantación de parques infantiles en Santa Cruz. Martín afirmó que no solo se ha encontrado con que no hay ni un solo proyecto redactado sino que además, “Acciona, la responsable de reponer el mobiliario urbano, tiene secuestrados cuatro parques infantiles, pagados por el Ayuntamiento, desde hace 15 meses”. El edil acusó al anterior responsable, Dámaso Arteaga, de no haber hecho nada para solventar esta situación. “Ya me he reunido con Acciona para aclarar la diferencia de criterios que esgrimen para no entregar los parques y que pasan por querer cobrar la instalación a parte de la compra”.

De momento ya ha logrado desbloquear un quinto parque, el del García Sanabria, que también estaba “secuestrado”. En cuanto a los otros cuatro módulos infantiles estos debían instalarse en el CEIP Los Gladiolos, en la cancha de hockey de Somosierra, en la plaza de La Llavita (Barrio Nuevo) y en la zona de Ganivet (Los Gladiolos).

Martín avanzó que ya han licitado un contrato menor para que se inicia la redacción de 21 parques infantiles, “todos con sombra”, sí como la instalación de cuatro grandes parques temáticos. “Además del dedicado a la Gesta, del que ni siquiera había proyecto, también habrá uno de piratas (Tíncer), otro de dinosaurios (Ofra) y uno más dedicado a la Edad Media (La Salud)”.