José Ángel Martín (PSOE): “No vamos a mirar hacia otro lado; vamos a actuar, aunque tenga que ver con la Cadena SER”

“Nosotros no nos sentimos atados para investigar cualquier asunto, aunque tenga que ver con la Cadena SER. Vamos a hacer todo lo que proceda con este expediente. No vamos a mirar hacia otro lado. Vamos a actuar”. Con esta contundencia se expresó ayer el segundo teniente de alcalde y concejal de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José Ángel Martín, acerca del escandaloso expediente con que la Corporación capitalina contrató a Juan Luis Guerra para que actuase el pasado 9 de marzo con motivo del Carnaval de Día.

Martín, hombre fuerte del PSOE tinerfeño, hizo estas declaraciones ayer en El Espejo Canario, programa estrella de InterRadio Tenerife a los periodistas Francisco Chavanel y Gabriel Mesa. Cuestionado sobre lo que se gastó el Ayuntamiento, entonces gobernado por Coalición Canaria, el socialista consideró que “gastarse medio millón de euros en un concierto de Carnaval es una cantidad desorbitada, pero lo extraño es que hay un solo contrato que parte de dos pliegos diferentes. Y eso es muy extraño. Se inicia un pliego con Radio Club y se termina con un pliego distinto para otro señor, con una diferencia, además, de unos 90.000 euros, entre el primer y segundo pliego. Hay 90.000 euros que han volado sin justificación alguna”.

“A pesar del esfuerzo de Coalición Canaria -continuó José Ángel Martín- en intentar convencer de que este expediente estaba impoluto, terminan diciendo que se habían cometido errores humanos. Alguien tendrá que explicar qué hay detrás de todo esto, de esos fallos humanos”.

Respecto al particular que cobró el medio millón de euros, Alfredo Moré Silva, el concejal explicó que “nosotros no conocemos de nada a este señor del contrato, y, desde luego, por lo que obra en el expediente, no tenía ni acreditaba ningún tipo de poder de representación para contratar este concierto”, confirmando así lo desvelado por este periódico.

A pesar de lo expresado en sentido contrario por la exconcejala de Fiestas Gladis de León (CC), Martín insistió en que “nos tenemos que ceñir a la documentación que este señor aportó, y le garantizo que no consta ningún poder de representación en ningún lado. Puedo confirmar que no lo presentó y que no está en el expediente”.

“Hay muchas incógnitas que se tendrán que aclarar y que en estos momentos nosotros estamos investigando”, reflexionó el socialista, quien puso el dedo en la llaga al añadir que “no sabemos a quién representaba este señor, si a él mismo, a la Cadena SER, o a Juan Luis Guerra. Lo que sabemos es que fue a él al que se le transfirió el dinero desde el Ayuntamiento de Santa Cruz”.

Sus conclusiones son rotundas: “De todo este lío se deduce que el Ayuntamiento y CC hicieron una auténtica chapuza de expediente, y tendrán que justificar por qué hay un incremento dentro del mismo de 90.000 euros entre el momento del inicio y el final, sin justificación ninguna”. A continuación, resalta que “lo grave es que se le paga a una persona que no tiene ningún poder de representación y, además, hay un buen montón de incógnitas por resolver dentro del expediente; ahí están las claves de esta cuestión”.

En cuanto a las actuaciones a seguir por el equipo de gobierno municipal, dado lo evidente de las irregularidades que presenta el expediente, Martín señaló que, “visto todo lo que ha publicado la prensa, nos hemos dicho, esto hay que estudiarlo. Algunas conclusiones aún me las reservo porque seguiremos analizando el expediente. Pero está claro que tenemos que tomar decisiones. Podrán ser agradables o todo lo contrario”.

Finalmente, José Ángel Martín dejó bien claro que “el hecho de que el concierto se organizara en conjunción con Radio Club Tenerife, de la Cadena SER, no implica que yo me sienta atado para hacer todo lo necesario. Nosotros no vamos a mirar a otro lado. Vamos a actuar”, remachó el socialista santacrucero.

Como no podía ser de otra manera, los medios de comunicación más prestigiosos del Archipiélago informan con todo lujo de detalles sobre el caso de Juan Luis Guerra, después de que el DIARIO DE AVISOS destapara, el pasado martes, la escandalosa tramitación del expediente para contratar al artista dominicano, a cuenta del concierto que, junto a Orishas, ofreció el pasado 9 de marzo con motivo del Carnaval de Día. Cabe recordar que, aunque se publicitó como gratuito, lo cierto es que el acto le costó a todos los santacruceros más de medio millón de euros, que fueron abonados a un particular presuntamente vinculado con Radio Club Canarias.

