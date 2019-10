José Carlos Alberto: “Es necesaria la tolerancia para poder hablar de progreso”

Durante su discurso inaugural del acto conmemorativo de la festividad de San Carlos Borromeo, patrón de las sociedades económicas, el director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife (RSEAPT), José Carlos Alberto Bethencourt, reflexionó sobre la tolerancia, los valores morales y la identidad.

Así, Alberto Bethencourt arrancó su discurso institucional hablando de la tolerancia y afirmó que “en el siglo XXI, hay necesidad de una amplia tolerancia para poder hablar de progreso en las culturas”. “La noción actual de progreso necesita de un esfuerzo creador que es propio de todos los pueblos. Todas las culturas han de colaborar para que exista progreso ”, enfatizó.

Respecto a los valores morales, el director de la institución sostuvo que “cuando decimos que hay que formar en valores, ¿lo estamos haciendo? todos somos actores de esa obligación”. “Todo tiene límites. La escala de valore que determinemos nos define como personas”, reflexionó.

En la última parte de su discurso, José Carlos Alberto Bethencourt se refirió a la tolerancia. “La identidad subyace en muchos problemas políticos actuales desde los nacionalpolpulismos, asamblearismos, o autoritarismos, pasando por la fragmentación de los estados o los problemas étnicos y migratorios. La historia no ha acabado como decía Fukuyama en 1992, pero la democracia con la que indudablemente hemos progresado, está en peligro”, indicó. “Tenemos una obligación canaria pero también española, europea y occidental, la intensidad de ellas la fija cada uno -continuó-. La forma de expresarla debe estar en la lealtad constitucional y en la legalidad”. “El concepto territorial no se puede cambiar cada 15 días y si se cambia no es para contentar a dos, habrá que hacerlo con 17”, añadió.

“Tolerancia, principios morales, complicidad de las culturas para contribuir al progreso, los límites de todo ello, apoyo de la sociedad del conocimiento, identidad como debate sobre temas candentes… eso es nuestra sociedad, esa es la RSEAPT en el siglo XXI”, concluyó José Carlos Alberto Bethencourt su discurso.

El acto conmemorativo continuó con la recepción de los nuevos miembros de la institución y el nombramiento de socio de honor a Manuel Morales, y culminó con la conferencia El juez constitucional como aplicador o creador del Derecho, a cargo de José Ramón Navarro, presidente de la Audiencia Nacional.