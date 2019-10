La cosecha de uva de las bodegas de la D.O. Tacoronte-Acentejo baja el 35% este año

La cosecha de uva recogida por las bodegas de la Denominación de Origen (D.O.) Tacoronte-Acentejo se ha reducido este año un 35% respecto a la producción del año anterior, debido principalmente a causas climatológicas, ya que aún no ha hecho “el frío suficiente”. Así lo informó ayer el presidente del Consejo Regulador de la D.O., Esteban Reyes, quien apuntó que, a pesar de la menor cantidad, más de 850.000 kilos este año, la calidad de la uva recogida es “excelente”.

Esteban Reyes adelantó estos datos en el marco de la presentación de la decimosexta edición de la acción enogastronómica Noviembre Mes del Vino, que contó también con la presencia del alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez; el asesor del área municipal de Desarrollo Rural, Aitor López; la gerente de la D.O., Mari Paz Gil; y el autor del cartel de esta edición, Víctor Jaubert.

El alcalde de La Laguna destacó que este evento, que arranca mañana 2 de noviembre y se prolongará durante todo el mes, “nos demuestra que, en torno al mundo del vino, se extiende una amplia cultura: encuentros, conferencias, exposiciones, conciertos, presentaciones de libros, concursos de escaparatismo, torneos de ajedrez… En definitiva, una programación pensada para dejarnos con el mejor sabor de boca”.

Así, a las degustaciones y maridajes se suman múltiples actividades entre las que destaca la ya tradicional Noche en Tinto, el 28 de noviembre en el entorno de la torre de La Concepción, un premio para el mejor escaparate vitivínicola o el Ciclo Cultura y Vino, que contará este año con la presencia del historietista de la revista El Jueves Pedro Vera, que estará el 8 de noviembre en la Librería Lemus.

Este año el programa será exclusivamente digital y se puede consultar ya en la web del Ayuntamiento y en la de la D.O. Tacoronte-Acentejo.