Localizan ya a las termitas subterráneas en 10 puntos de Valle de Guerra

El estudio de emergencia para delimitar el radio de afectación de la plaga de termitas subterráneas Reticulitermes flavipes en Valle de Guerra, en La Laguna, contratado por el Ayuntamiento a una empresa especializada que ha estado recientemente analizando la zona, ha detectado 10 puntos con actividad constatada de esta termita, según recogen los resultados del informe. Esta noticia se suma a la que DIARIO DE AVISOS dio a conocer ayer sobre la expansión de las termitas, en su fase de vuelo, también en Tacoronte, alcanzado una finca privada de la zona de Guayonge.

Antes de iniciar el análisis encargado por el Ayuntamiento lagunero, se tenía constancia de la presencia de esta plaga en dos viviendas de la calle Juan Fernández, lo que justificaba la realización de este primer estudio para tratar de delimitar el área afectada, con el objeto de poder definir el espacio sobre el cual realizar un segundo estudio de mayor profundidad, acompañado de una intervención de eliminación. Tras tres días de prospecciones sobre el terreno, que se han basado principalmente en la inspección de plantas, árboles y carpinterías en fincas de la zona, se han detectado 10 puntos con actividad constatada de esta especie invasora. “Lo que esto demuestra es que las termitas de esas dos casas no eran un foco aislado, como si se hubiesen transportado Reticulitermes flavipes en alguna madera, sino que estas forman parte de la transmisión que se está produciendo desde Tacoronte”, explicó David Mora, experto en la materia y responsable de este estudio.

En concreto, uno de los nuevos focos de termitas subterráneas se ha encontrado en un local, pero la gran mayoría están en plantas secas de varios terrenos, como tabaibas, verodes, viñas, piteras e incluso geranios, aunque el experto apuntó que “a cinco metros de una de las plantas hay varias viviendas, pero hemos entrado en ellas y no hemos encontrado actividad ni ningún indicio”.

El concejal de Medio Ambiente (i) visitó las inspecciones la pasada semana. DA

Estos nuevos focos permanecen, la mayoría, en el entorno de la calle Juan Fernández, cerca de los dos que ya se conocían, habiendo otros dos nuevos un poco más alejados pero sin llegar al pueblo, quedando distanciados 746 metros lineales entre los dos puntos más distantes entre sí. “Más hacia dentro [hacia el pueblo], estuvimos inspeccionando viviendas y no encontramos nada. De momento no han llegado al pueblo, pero van en esa dirección, y es el momento de que esta información sirva para actuar”, indicó David Mora, que enfatizó que “esto a lo que da pie es que a continuación se haga un estudio mucho más a fondo”, añadió. Asimismo, recordó que este estudio “no es de todo el municipio, con lo que a lo mejor la actividad continúa hacia algún espacio que no hemos estudiado”. Así, en el informe se concluye que el resultado del estudio constata que “la plaga introducida en Tacoronte ha alcanzado el término municipal de La Laguna y que la expansión continúa avanzando bajo el terreno. Este dato queda reforzado por la detección de más de 100 reproductores secundarios (neoténicos braquípteros) en una Kleinia neriifolia situada en el punto más lejano detectado”.

Este análisis técnico ha permitido poder determinar un espacio sobre el que “se requiere un estudio en mayor profundidad a llevar a cabo mediante la instalación de dispositivos de monitoreo, el cual se debería realizar con carácter urgente”.

Por ello, teniendo en cuenta todo esto, y las dimensiones de la plaga, los expertos que han realizado el informe consideran que “se debería activar una plan de emergencia dotado de todos los recursos técnicos necesarios, que permitan tratar de erradicar la plaga de Reticulitermes flavipes sin demora alguna y con las máximas garantías de éxito disponibles”.