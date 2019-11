Moreno, absolutamente cuestionado

Quizás Aritz López Garai no sea el principal damnificado de la crisis deportiva que atraviesa el CD Tenerife. Más allá del despido fulminante del entrenador vasco, quien realmente ha quedado al descubierto es Víctor Moreno, el director deportivo del club. Miguel Concepción y el consejo de administración blanquiazul han perdido por completo la confianza en la labor del máximo responsable del área deportiva. Fuentes consultadas por DIARIO DE AVISOS no descartan que Moreno pueda salir de la entidad próximamente, aunque de momento está ocupado en buscar los candidatos idóneos para relevar a López Garai, aunque no será él el que decida quién dirigirá el banquillo blanquiazul.

Ahora mismo, lo que más preocupa y ocupa a la cúpula directiva es resolver la situación del cuestionado Víctor Moreno, quien el pasado domingo no quiso que se destituyera a López Garai. Intentó varios movimientos de última hora para evitar el adiós prematuro del preparador vasco, pero prevaleció el criterio presidencial. Es más, ni siquiera veía con buenos ojos la apuesta interina de Sesé Rivero, un hombre de club y que cuenta con la absoluta confianza de Concepción. A Moreno le parecía mejor idea que Toño o Cristo Marrero se hicieran cargo del banquillo de los profesionales.

Sin embargo, su criterio ha quedado sin predicamento entre los dirigentes, por lo que ahora toca resolver su situación. La idea que manejan en el club es que este tema no se alargue más allá de esta semana.

Mientras tanto, Rivero se sentará en el banquillo en El Molinón y ya, para la próxima semana, se decidirá quién entrenará al Tenerife para lo que resta de campaña.