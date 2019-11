‘Sesé’ quiere exprimir su oportunidad

“Para mí es una oportunidad enorme porque siento estos colores”. Sesé Rivero quiere aprovechar la oportunidad que le ha otorgado el consejo de administración del CD Tenerife de dirigir este viernes al primer equipo en El Molinón. En principio, hasta ahí llega esta aventura para el jefe de la cantera blanquiazul, aunque no es descartable que siga si los jugadores muestran su mejor cara y derrotan al Sporting de Gijón.

Para los que le dicen que lleva muchos años sin entrenar, el nuevo míster blanquiazul recordó que “me he curtido en muchas divisiones, reciclándome constantemente para crecer en mi faceta. Uno siempre está preparado para lo que venga, ya que representamos a un club que es un orgullo”.

Pero no estará solo. Lo acompañan Quique Medina y Ricardo León, dos blanquiazules de pro. “He podido formar el cuerpo técnico que creía más oportuno, sin trabas. El club me ha dado todas las facilidades. He pensado en lo mejor para el equipo. Se agradece ese voto de confianza pero, dentro de la entidad, hay muchas personas enormemente capacitadas. Quique tiene una enorme trayectoria en el mundo del fútbol, habiendo sido todo en este club. Ricardo ha estado desarrollando su labor en la secretaría técnica durante muchos años. Son personas que saben de fútbol, así como gestionar este tipo de situaciones”, señaló al respecto.

Solo falta saber qué equipo veremos con Rivero al frente. Su primera premisa es que se vea un conjunto “donde todos defiendan y ataquen, trabajando cada jugada”, dijo en este sentido. Considera que la escuadra no es un desastre y hay cosas que “hemos hecho bien y por las que tenemos que estar satisfechos, pero toca mejorar en algunas fases. Hemos sido un bloque protagonista con balón, siendo parte activa mediante la posesión. Pero también buscamos seguridad defensiva en la salida, sumando más efectivos en portería contraria. Es un trabajo que nos concierne a todos”.

Eso sí, no hay que esperar que en apenas cuatro días, el nuevo tridente técnico obre el milagro. Pero aún así, Sesé Rivero piensa en modificar el once inicial para acercarse a la victoria. “Podrían haber caras nuevas, pero no es fácil abordarlo con tan pocas sesiones. En muchos partidos, el fútbol ha sido injusto con el Tenerife, pero somos optimistas. La predisposición de la plantilla me invita a ello”, dijo el preparador en la rueda de prensa previa al choque de mañana en El Molinón.