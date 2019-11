López Garai, destituido como entrenador del CD Tenerife

Ni sumar un punto frente al líder de la categoría, el Cádiz CF, ni mantener a su equipo fuera de los puestos de descenso salvaron la cabeza del entrenador Aritz López Garai, quien en la noche de ayer fue destituido como técnico del CD Tenerife.

El entrenador vasco tenía un ultimátum: necesitaba derrotar al equipo del tinerfeño Álvaro Cervera para no acabar destituido. Su equipo no lo logró, a pesar de que fue mejor que el cuadro andaluz en el cómputo global del encuentro. No obstante, los blanquiazules no fueron capaces de dar la campanada de la jornada y el consejo de administración blanquiazul, encabezado por su presidente, Miguel Concepción, decidió en la noche de ayer dejar de confiar en el preparador vasco.

La directiva se reunió de urgencia en las instalaciones del Heliodoro Rodríguez López tras el empate del Tenerife con el Cádiz (1-1). No obstante, la decisión estaba tomada y no había vuelta atrás. La mala dinámica de resultados, con ocho jornadas consecutivas en las que el equipo no logró la victoria y no gana desde el pasado 25 de agosto en el Heliodoro, han terminado por sentenciar a un entrenador que implantó una idea de juego defendida por sus futbolistas, pero que no se acompañó de los resultados deseados.

La confirmación oficial de la destitución de López Garai llegó pasadas las 23.00 horas.

Víctor Moreno, principal valedor del preparador vasco, ya trabaja en diferentes escenarios. Los miembros de cuerpo técnico Raymond Henric-Coll y Cristian Bustos también hacen las maletas.

Debido a que el próximo compromiso del equipo blanquiazul se jugará el próximo viernes en El Molinón, es muy probable que las riendas del equipo las tomé un técnico de la casa de manera interina, para, así, concederle un mayor margen de maniobra al director deportivo a encontrar un sustituto que case con la idea de juego que tiene el equipo.

De hecho, el entrenamiento que estaba previsto para las 10:00 horas de este lunes, en El Mundialito, quedó definitivamente fijado a las 17:00 horas, a puerta cerrada, en el Heliodoro Rodríguez López. La sesión preparatoria será dirigida por el máximo responsable del área de fútbol base blanquiazul, Juan José Rivero.

En la sala de prensa del estadio, tras el empate a uno registrado con el cuadro andaluz, López Garai fue cuestionado sobre su posible destitución. “Lo que tenga que pasar, pasará, pero yo estoy tranquilo. No por los resultados, pero no me parece que estemos abandonados a nuestra suerte”, dijo el entrenador.

El cuadro insular solo fue capaz de sumar 15 puntos en 16 jornadas, puntuación insuficiente para mantener en el puesto a López Garai.