Una ciudad con perspectiva de género

¿Es posible que una ciudad tenga perspectiva de género? Los expertos en planeamiento aseguran que es posible hacer que la calles, parques o espacios públicos en general sean más seguros para las mujeres solo es cuestión de voluntad. Ese impulso es el que el Ayuntamiento de Santa Cruz quiere impeler en todas sus áreas, porque, como defiende la concejal de Igualdad, Ana Delia Darias (PSOE), la igualdad tiene que se transversal. Por eso, una de las tareas de su área va a ser la de asegurarse que el resto de concejalías incorporan esa visión de género en todos sus proyectos. “Dentro de la planificación del territorio debe haber espacios donde se tenga en cuenta la seguridad de las mujeres, en sitios como los parques o a la hora de iluminar la zona oscuras de la ciudad, en definitiva, que se tenga perspectiva de género en todas las políticas del Ayuntamiento”, explicó a DIARIO DE AVISOS. Preguntada la edil por si se pondrá en marcha algún plan específico para conseguir implantar esta perspectiva en los espacios públicos, afirmó que así será. “No sé si hay alguna iniciativa similar que se planteara en el mandato pasado pero en este seguro que se va a incluir y no solo hablamos de la iluminación de lugares oscuros o que los parques sean seguros, sino también de cuestiones como, por ejemplo, que las vallas en un parque sean de una determinada altura”. En esta perspectiva de ciudad igualitaria se incluirían otros asuntos como que las aceras sean lo suficiente anchas para que una madre pueda pasar con el carrito del bebé o una persona mayor lo haga con su silla o su carrito de la compra, “todo se va a tomar en cuenta”, asevera Darias. “Es un encargo por parte de la alcaldesa y es algo en lo que ella está en muy encima. Igualdad es todo el Ayuntamiento y cada área va a tener un liderazgo que se cumpla por lo menos en lo que a la perspectiva de género se refiere”.

defensa personal

En cuanto a los hitos que el área se ha marcado para imponer esa visión transversal, Darias destaca los talleres de defensa personal puestos en marcha por el Ayuntamiento en el mandato pasado y que en en el actual se van a potenciar. “Ahora mismo solo en Madrid y Canarias se están llevando a cabo estos talleres de defensa personal impulsados por los Ayuntamientos, en este caso el de Santa Cruz. Dada la aceptación que han tenido en el municipio nos han llevado a potenciar esta actividad”.

Darias recuerda que fue la Asociación de Mujeres Laurisilva, de María Jiménez, la primera en solicitar esta actividad. “Este año lo han vuelto a solicitar y, además, también se han impartido en otros puntos como el barrio de La Salud donde es el que mayor número de usuarias se ha registrado hasta el momento. Nuestra intención es llevarlo a todos los distritos y no solo una vez al año, sino varias veces”, añade la edil.

El uso de las redes sociales de los más jóvenes, pero también de las mujeres adultas, en torno a los 40, para que sepan detectar situaciones de acoso o como bloquear amistades no deseadas, son otras de las acciones a desarrollar por la Concejalía de Igualdad. “Nos vamos a reunir con algunos institutos porque los jóvenes debe ser nuestra población diana a la hora de trabajar por la igualdad real. Debemos trabajar para formarlos en el respeto, a entender que el no es no y a respetar la opinión de los demás, sean del sexo que sean”. “Si a los chicos debemos inculcarles el respeto – continúa – a las chicas es necesario trasmitirles que sientan que pueden hacer lo que les apetezca, que están capacitadas para hacer lo que se propongan y que su sexo no en ninguna limitación”. La formación de los más jóvenes en materia de igualdad se completa con el desarrollo de talleres afectivo-sexuales.