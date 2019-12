Así ha sido el 2019 en Canarias: los ocho vídeos más vistos del año

1.- Ha sido nuestro vídeo más visto en 2019 con 4,8 millones de reproducciones. El pasado mayo, una youtuber china se quiso comer un pulpo vivo para aumentar su popularidad en redes sociales e incrementar su número de seguidores, pero la jugada no le salió como esperaba. El animal se revolvió y se aferró a la cara de una cada vez más desesperada joven que luchaba por quitárselo y que acababa entre sollozos observando como el cefalópodo le dejaba el rostro ensangrentado.

2.- Binter cumplió 30 años y quiso celebrar esa importante fecha con una serie de acciones ideadas para festejarlo. Una de esas acciones fue reunir por primera vez a los principales humoristas canarios en un vuelo y un vídeo muy especial, en el que se repasan los valores de la marca. La grabación hiló monólogos, piezas y sketches que, a lo largo de estos 30 años, han realizado los humoristas de Canarias sobre Binter.

3.- Durante el mes de agosto, los isleños vivimos con el corazón encogido mientras cientos y cientos de personas luchaban por doblegar las infernales llamas que asolaban las cumbres de Gran Canaria. Decenas de medios internacionales se hicieron eco de la terrible tragedia medioambiental que sufría la isla hermana mientras bomberos, pilotos, voluntarios y vecinos se ganaban el aplauso y el afecto de todos. El vuelo de los hidroaviones sobre las llamas así como sus operaciones de recarga de sus bodegas eran jaleadas y aplaudidas por miles de personas en las redes sociales.

4.- El pasado mes de mayo, las guerreras del UDG Tenerife Egatesa consiguieron clasificar en el cuarto puesto de la Liga Iberdrola tras derrotar al FC Barcelona por un gol a cero en La Palmera, igualando así el cuarto puesto de la temporada pasada, el mejor de toda su historia. Al finalizar al encuentro, las jugadoras se dirigieron al vestuario donde celebraron así el merecido logro, bailando rumba a ritmo del ya clásico Baile del Gorila de Melody.

5.- El sábado 26 de octubre cayó sobre Tenerife una buena granizada y a los pocos días nos escribió una lectora para contarnos su extraño caso, relacionado con el inesperado episodio meteorológico. La tormenta, que recorrió la Isla de norte a sur, dejó en una vivienda de Las Caletillas especie de “masa gelatinosa” que nadie sabía concretar lo que era.

6.- Empezó el curso escolar allá por septiembre y la receta de mini-donuts saludables para niños a base de verduras de María Alcázar García para el espacio audiovisual de DIARIO DE AVISOS, Cada Lenteja con su Pareja, en el que colaboran los supermercados Lidl en Canarias se convertía en un éxito entre los padres y madres canarios.

7.- No hay noticia amable de la que Matías Prats no saque punta y haga un chiste en directo durante los informativos. El pasado noviembre, uno de sus chascarrillos mientras informaba de la misión de un grupo de astronautas hacía las delicias de sus fans en redes sociales y provocaba que su compañera, Mónica Carrillo, no pudiera aguantarse una sonora carcajada.

8.- Acaba este repaso con un ‘sonoro’ acontecimiento ocurrido el pasado mes de abril. La murga chicharrera Zeta Zetas tomó el control del escenario de ‘Got Talent’ en la gran final y con una actuación soberbia se convirtió en la ganadora de su última edición. Risto Mejide aseguró entonces que los “pondría siempre en prime time en televisión nacional”. El público vibró con sus letras críticas sobre la igualdad, la tolerancia y la soledad no deseada.