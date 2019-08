Una marea humana despide a los héroes alados del incendio de Gran Canaria desde Las Canteras

El acto ha desbordado las previsiones más optimistas y una masa de gente se concentraba esta tarde noche en la playa de Las Canteras con el fin de mostrar el profundo agradecimiento de un pueblo, el canario, y en particular el de nuestros hermanos grancanarios, a todo aquel que, de una u otra manera, ha puesto su grano de arena en combatir un incendio que se llegó a declarar “fuera de toda capacidad de extinción“.

Durante días los canarios vivimos con el corazón encogido mientras cientos y cientos de personas luchaban denonadadamente por doblegar las infernales llamas. Cientos de medios internacionales se hacían eco de la terrible tragedia medioambiental que sufría la isla hermana, que pasaba a ser el peor incendio que ha sufrido España desde 2012. Por fin, después de días de angustia llegaba la primera buena noticia. Una leve bajada de las temperaturas y un poco de humedad en el ambiente venían a sumarse al contingente de valientes que combatían el terrible suceso. El resto de la historia, hasta el día de hoy, la conocemos todos.

Poco queda por decir que no se haya dicho ya de este trágico acontecimiento, si bien es cierto que dentro de la desgracia, afortunadamente, no ha habido que lamentar ningún daño de tipo personal. Suele decirse que las situaciones difíciles son las que sacan lo mejor de la gente, y esta situación ha sido muy difícil, muchísimo. Y así hemos ido descubriendo durante este trance el verdadero corazón de muchas personas anónimas que a través de las redes sociales se han ganado el aplauso y el afecto del mundo entero. Bomberos, pilotos, voluntarios, vecinos, y hasta políticos. La lucha ha sido a cara de perro contra las llamas, a vida o muerte en muchos casos, como quedaba patente en muchos de los vídeos que circulaban masivamente de las terribles llamas engullendo Gran Canaria y haciendo retroceder a aquellos valientes bomberos. Ha sido precisamente eso lo que ha provocado la concentración de agradecimiento que ha tenido lugar esta tarde. No recuerdo gesto igual, o quizá es que la memoria no me alcanza, a lo que se acaba de vivir hace poco en Las Canteras. Lo mejor será que vean los vídeos y los cientos de mensajes que inundan, otra vez, las redes sociales. Porque todo lo que podamos decir será poco. Los canarios no olvidaremos jamás lo que muchos han hecho y entregado estos días por Gran Canaria. Muchos de esos nuevos héroes seguro que tampoco lo hacen. De hecho, algún popular piloto de esos que se han estado jugado la vida sobrevolando a bordo de su hidroavión las llamas de más 50 metros, ya lo confiesa en Twitter.

Gracias #GranCanaria . No voy a olvidar este vuelo en la vida pic.twitter.com/DrQDhEuYtV — Ferlxv (@ferlxv) August 23, 2019

Gracias a ustedes porque ya son unos canarios más! Esta es vuestra casa y aquí están vuestros corazones! en cada gota de agua que soltaron en nuestros montes. Gracias gracias y mil gracias. pic.twitter.com/ebR00EPH2V — Tanausú (@tanausuUDLP) August 23, 2019

Gracias, gracias y gracias por tanto pic.twitter.com/oqPmyldXT1 — Ida⚡ (@IdaliaGlezAf) August 23, 2019

Nos estuvimos allí presentes, pero nuestros corazones sí. Volverás a lucir orgullosa tu manto verde, Gran Canaria. Porque tu gente es hermosa, te ama y te defenderá hasta la muerte. Una y mil veces más.

¡¡GRACIAS A TODOS VALIENTES!!