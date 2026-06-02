Clínicas Dr. Blas García apuesta por preparar la piel ante la llegada del verano

Con la llegada del verano y el aumento de las temperaturas, la piel se enfrenta a una de las épocas más exigentes del año. La exposición prolongada al sol, el calor, el cloro de las piscinas, la sal del mar y los cambios de temperatura provocan que muchas personas experimenten sequedad, manchas, pérdida de luminosidad y signos visibles de deshidratación. Por ello, desde Clínicas Dr. Blas García insisten en la importancia de preparar la piel antes de afrontar los meses estivales.
La clínica, bajo la dirección médica de Nélida Díaz, apuesta por tratamientos preventivos y de regeneración que ayudan a mejorar el estado de la piel y a minimizar los daños provocados por factores externos. El objetivo, explica Díaz, no es únicamente lograr una mejora estética, sino también proteger la salud cutánea y reforzar la resistencia de la piel frente a las agresiones propias de esta temporada.
Nélida Díaz hace hincapié en la importancia de cuidar la piel del mismo modo que se protege una obra de arte “tener la piel manchada, seca y deshidratada es como colgar un Van Gogh en una pared sin pintar”. Uno de los primeros pasos recomendados es eliminar el daño acumulado en la piel antes del verano, ya que, tras meses de exposición solar, contaminación y otros agentes ambientales, muchas personas presentan manchas, pigmentación irregular o pequeñas alteraciones vasculares que se hacen más visibles con el calor.
Para tratar estas afecciones, Clínicas Dr. Blas García utiliza tratamientos con láser destinados a eliminar pigmentaciones y pequeñas venas superficiales, para así trabajar de forma precisa sobre las zonas afectadas, ayudando a recuperar una apariencia más uniforme y luminosa de la piel. Sin embargo, eliminar manchas o imperfecciones visibles es solo una parte del proceso, ya que el siguiente paso fundamental es devolverle la hidratación perdida y fortalecer su capacidad para retener agua.
En este sentido, la clínica apuesta por tratamientos de hidratación profunda mediante ácido hialurónico inyectable y su función principal es mejorar la calidad de la piel desde el interior. “Conseguimos una piel verdaderamente hidratada y preparada para soportar tanto el frío como el calor”, explica Nélida Díaz. Además de mejorar la hidratación, estos tratamientos contribuyen a suavizar la textura cutánea y a potenciar la elasticidad natural de la piel.
Desde Clínicas Dr. Blas García destacan que la preparación de la piel antes del verano debe ir acompañada de hábitos saludables y cuidados diarios. El uso constante de protección solar, mantener una correcta hidratación, evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día y utilizar productos adecuados para cada tipo de piel son algunas de las recomendaciones básicas que ayudan a prevenir el envejecimiento prematuro y otros problemas cutáneos.
Los especialistas también recuerdan que muchas personas solo prestan atención al cuidado de la piel cuando aparecen manchas, arrugas o signos visibles de envejecimiento. Sin embargo, insisten en que la prevención es clave para conservar una piel sana a largo plazo y que preparar la piel antes de las épocas de mayor exposición solar no solo mejora su aspecto, sino que también ayuda a protegerla frente a daños futuros.
Con la llegada de una de las estaciones más intensas para la piel, desde Clínicas Dr. Blas García animan a la población a priorizar la prevención, apostar por tratamientos profesionales y mantener hábitos que permitan conservar la salud cutánea durante todo el año.