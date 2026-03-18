Clínicas Doctor Blas García: donde la ciencia se convierte en arte

En el centro más reciente incorporado a las Clínicas Doctor Blas García, la tecnología láser de más avanzada a nivel nacional, se combina con una atención médica especializada para ofrecer tratamientos personalizados y resultados visibles. Bajo la dirección médica de Nélida Díaz, la clínica apuesta por una medicina estética basada en la innovación, la prevención y el respeto por los procesos naturales de la piel.
Tecnología láser para tratar la piel desde la raíz
La tecnología láser se ha convertido en una de las grandes aliadas de la medicina estética actual. Gracias a su precisión y versatilidad, permite abordar múltiples patologías cutáneas y mejorar la calidad de la piel de forma progresiva y segura.
“Ahora mismo no hay un láser tan potente en España como Element. Es un láser de pulso largo que tiene tres longitudes de onda. Esto nos permite tratar el pigmento, realizar rejuvenecimiento no ablativo —es decir, sin producir lesiones en la superficie de la piel— y también tratar patologías inflamatorias como la rosácea, el acné o la psoriasis”, explica la especialista.
Este tipo de tecnología permite actuar en profundidad sin necesidad de procedimientos invasivos, algo especialmente valorado por pacientes que buscan mejorar la salud de su piel sin alterar su rutina diaria. Además, el tratamiento puede utilizarse como alternativa o complemento a otros abordajes dermatológicos. “Para pacientes que no quieren tomar ningún tipo de medicación o que prefieren no utilizar tratamientos tópicos por diferentes motivos, podemos realizar un mantenimiento con este láser”, añade la especialista.
La apuesta por la medicina regenerativa
Más allá de la tecnología láser, la clínica apuesta por otro de los grandes avances de la medicina estética actual: la medicina regenerativa. Este enfoque busca estimular los propios mecanismos del organismo para mejorar la calidad de la piel desde el interior. Los tratamientos incluyen técnicas como el uso de plasma rico en plaquetas o polinucleótidos, sustancias que ayudan a estimular la regeneración celular y mejorar la textura, la luminosidad y la elasticidad de la piel.
La clave de este tipo de procedimientos está en la prevención. “Realizamos tratamientos faciales, en labios o en ojeras, pero también trabajamos mucho con medicina regenerativa, utilizando plaquetas o polinucleótidos, que es lo que actualmente podemos inyectar en España”, explica Díaz. Según la especialista, “actuar antes de que los signos del envejecimiento se establezcan permite obtener resultados mucho más naturales y duraderos. Se trata sobre todo de prevenir el envejecimiento, porque es mucho más fácil prevenirlo que tratarlo cuando ya está establecido”, señala.
Un espacio donde la medicina dialoga con el arte
La filosofía de la clínica va más allá del tratamiento estético. El espacio ha sido concebido como un entorno donde la ciencia convive con la sensibilidad artística, creando una experiencia diferente para los pacientes. En sus instalaciones se pueden encontrar obras de diferentes artistas canarios que acompañan el recorrido por la clínica y refuerzan la idea de que la estética también puede entenderse como una forma de expresión. “Somos bastante amantes del arte desde siempre, por eso hemos apostado por artistas canarios en nuestras clínicas”, explica la doctora.
Entre las piezas que forman parte del espacio se encuentran obras de figuras reconocidas del arte canario, junto con creaciones de artistas contemporáneos que comienzan a abrirse camino en el panorama cultural. “Tenemos obras de artistas clásicos como César Manrique o Manolo Millares, pero también de artistas más actuales como Pilar Acosta o Alba Dorta, que son mujeres jóvenes que están emprendiendo ahora en el mundo del arte”, añade.
Una visión de la estética basada en la naturalidad
En un sector en constante evolución, la propuesta de las Clínicas Doctor Blas García apuesta por una medicina estética basada en la naturalidad, la prevención y el conocimiento científico. Cada tratamiento se diseña de forma personalizada, teniendo en cuenta las características de cada paciente y buscando siempre resultados equilibrados y armónicos.
Para la doctora Nélida Díaz, la medicina estética es mucho más que una cuestión de apariencia. Se trata de un trabajo donde la precisión médica y la sensibilidad estética van de la mano. Todo ello bajo su filosofía: donde la ciencia se hace arte.