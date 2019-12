Escolástico Gil reprocha la deslealtad institucional de la consejera de Sanidad

El Ayuntamiento de El Rosario celebró en la tarde de ayer su pleno ordinario correspondiente al mes de diciembre en el que, entre otros asuntos, se aprobó por unanimidad la moción presentada por IR-Verdes para instar a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias a iniciar la construcción de un nuevo centro de salud en La Esperanza. Sin embargo, la falta de respuesta de la actual consejera regional, Teresa Cruz, a las peticiones realizadas desde la Alcaldía (oficiales y a nivel personal) para tratar este asunto unido al anuncio, por parte del portavoz del Grupo municipal del PSOE, de que la concejala proponente de la moción Sara Cabello “podrá hablar con la consejera el 23 de diciembre a las 10 de la mañana junto al resto de la Corporación”, hizo que el alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, lamentara “la falta de respeto institucional de la consejera”.

“Nunca me habían mandado un recado con un medianero para darme una cita; me parece una falta de respeto institucional muy grave por parte de la actual consejera de Sanidad, con el Gobierno de este ayuntamiento y con los vecinos y vecinas del municipio que represento”, subrayó el primer edil. “Llamamos a la consejera de Sanidad y me contesten con un recadero, es lamentable”, subrayó. “Si la consejera se quiere reunir con los representantes de su partido en el Municipio me parece muy bien, pero con el Gobierno de un Ayuntamiento se debe tener el necesario respeto institucional”, enfatizó Gil.

En este mismo sentido, la portavoz de IR-Verdes, Sara Cabello, recordó que “cuando estaba en la oposición la hoy consejera preguntó en la Comisión de Sanidad por el centro médico de La Esperanza y ahora, que está gobernando, no lo ha dotado presupuestariamente en los presupuestos recién aprobados en el Gobierno de Canarias; debió sentarse con nosotros”, concluyó.

Durante el pleno también salieron adelante por unanimidad las aprobaciones iniciales de la Ordenanza Reguladora de la Venta Ambulante y la Ordenanza General de Subvenciones; y se aprobó la modificación de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento, esta vez con la abstención de PSOE, CC, C’s y PP. La representante de Podemos no acudió a la sesión (razón por la cual la moción que tenía previsto defender quedó sobre la mesa).

En cuanto al resto de mociones, salió adelante la presentada por Juan Carlos Marín (C’s) para la compra de vehículos municipales con distintivo ambiental “cero emisiones” o “eco” y fueron rechazadas la presentada por el PSOE para activar de forma directa el acceso al libro de decretos con el voto favorable de PSOE, CC, C`s y PP; el voto negativo de IR-Verdes y la abstención de Sí se Puede; y la habilitación de espacios gratuitos destinados a publicidad, defendida por el edil Juan Carlos Martínez (PP). Fue rechazada con los votos en contra de IR-Verdes y Sí se Puede y a favor de PSOE, CC, C`s y PP.

Cabe reseñar que al comienzo de la sesión tomó posesión el nuevo concejal de CC Pedro Trujillo Velázquez, en sustitución de Yurena Peña Galván, quien renunció a su acta, y que, por urgencia, se aprobó el Programa de Actuación sobre el Medio Urbano (PAMU) para establecer el uso principal de equipamiento sanitario-asistencial en la parcela de Radazul donde está ubicado el geriátrico Radazul Hogar.