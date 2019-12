Frente común de Santa Cruz y La Laguna para sacar de las calles a medio millar de personas sin hogar

Llevan meses colaborando, prácticamente desde su llegada a las áreas que ahora dirigen, para conseguir sacar de las calles al mayor número posible de personas sin hogar. Santa Cruz y La Laguna han hecho un frente común para colaborar en las distintas iniciativas que ambos municipios puedan poner en marcha para reducir el sinhogarismo en el área metropolitana, donde la cifra de personas sin hogar supera el medio millar. Mientras la concejal de Atención Social de Santa Cruz, Marta Arocha (PSOE), anuncia la intención de la capital de impulsar una red de minirresidencias para las personas sin hogar con problemas de salud mental, en La Laguna, su homólogo, Rubens Ascanio (Unidas Se puede), avanza que el próximo año pondrán en marcha “un recurso novedoso” para la atención integral al sinhogarismo que sería complementario de los recursos actuales de la zona metropolitana.

Ambos municipios expusieron su “alianza” contra el sinhogarismo en la reunión que, ayer, celebró el Gobierno de Canarias con el Cabildo de Tenerife y otros cinco municipios además de los dos del área metropolitana. Un encuentro, que ambos municipios valoraron por lo que supone, y que no es otra cosa que, por fin, colocar el sinhogarismo en la agenda de las administraciones. Además, ambos municipios confían en que lo hablado sirva para asentar las bases de un futuro plan de acción para ayudar a las personas sin hogar a nivel insular y regional.

La viceconsejera y el director general de Derechos Sociales, Gemma Martínez y Jonás González, por el Gobierno de Canarias, junto a la consejera insular de Acción Social, Marián Franquet, y el director insular de Vivienda, Carlos Zebenzuí Chinea, por el Cabildo, se reunieron con los concejales de Atención Social de Santa Cruz, La Laguna, el Puerto de la Cruz, San Miguel de Abona, Granadilla, Adeje y Arona.

Marta Arocha, una de las impulsoras de esta reunión, se mostró al término del encuentro esperanzada con el rumbo que empiezan a tomar el resto de administraciones para buscar soluciones a las personas sin hogar. “Ha servido para poner en común las revindicaciones de todos los municipios y todos hemos coincidido en el diagnóstico, que no es otro que la falta de vivienda”. “Hay que buscar alternativas de construcción y de otro tipo para conseguir que haya pisos disponibles”, añadió el edil. Ascanio, por su parte, apuntó que la reunión fue muy útil “para establecer estrategias comunes ante uno de los mayores problemas que tiene Canarias, fruto de casi una década de parálisis en políticas reales de vivienda en el Archipiélago, que ahora debemos afrontar”. El edil lagunero detalló que uno de los puntos que se abordó fue “la falta de sintonía existente con las entidades bancarias, que no están respondiendo como deberían a las demandas de las administraciones públicas para obtener viviendas vacías. Al contrario, están vendiendo masivamente viviendas a fondos buitre, sospecho que con fines especulativos”.

Arocha detalló que “el Gobierno de Canarias nos informó de que, además de poner en marcha la renta universal, van a buscar la manera de conceder ayudas de alquiler”. La edil chicharrera apuntó que ese recurso ya se da en Santa Cruz y que, en todo caso, “no estamos tanto ante un problema de financiación como ante uno de falta de vivienda”. Arocha detalló que la viceconsejera de Derechos Sociales añadió que se buscará incorporar al área de Turismo a estas reuniones porque “en algún momento habrá que regular el alquiler vacacional que tanto está afectando a los precios y disponibilidades de pisos”.

La edil de Atención Social de Santa Cruz insistió en que los municipios del área metropolitana trabajan juntos para buscar soluciones y eso es una buena noticia, afirmación que Ascanio compartió. “Llevamos tiempo colaborando en la búsqueda de soluciones para problemas vinculados a desahucios, falta de viviendas públicas y personas con problemas de salud mental. En nuestro caso estamos trabajando en recursos de emergencia social, como un piso para personas con escasos requerimientos”, detalló el edil de Unidas Se puede.

Arocha se expresó en el mismo sentido al señalar que desde Santa Cruz se trabaja para impulsar una red de minirresidencias para personas sin hogar con problemas mentales, una red que espera cuente con el apoyo del Cabildo y del Gobierno de Canarias. “También hablamos de eso en la reunión y tanto el Cabildo como el Gobierno se comprometieron a mantener una reunión con el Servicio Canario de la Salud para intentar abordar el tema de la salud mental en las personas sin hogar”. Una de las propuestas que se planteó por parte de Santa Cruz fue la de crear una Unidad Móvil de Acercamiento en salud mental.

“Sería un recurso similar al que ya tenemos en el Centro Municipal de Acogida, la UMA que atiende a las personas sin hogar a pie de calle”, apuntó.

Marta Arocha pidió al resto de municipios solidaridad con Santa Cruz, donde se ubica el único albergue de la Isla. “Expuse nuestra preocupación por el Centro Municipal de Acogida y que se nos quede gente fuera, en la calle; también los inmigrantes que están llegando y tampoco tenemos sitio para acogerlos”. En ese sentido, apuntó la concejal, “sugerí que al menos cada municipio debería tener un comedor social con una zona de ducha, de forma que todos sean más solidarios para que la carga no recaiga solo sobre Santa Cruz”. La edil chicharrera explicó, con respecto al resto de municipios que, “aunque la problemática es igual, lo cierto es que el sur de la Isla o el Puerto de la Cruz tienen sus propias características, frente a Santa Cruz y La Laguna que nos enfrentamos a lo mismo”.

Añaza

Los problemas de vivienda a los que aluden tanto Arocha como Ascanio tienen el mejor ejemplo en los vecinos de las 358 viviendas de Añaza, pisos que compró el Gobierno de Canarias para evitar que un banco las vendiera a un fondo buitre. La realidad es que, según explicó Arocha en la Comisión de Control del Ayuntamiento de Santa Cruz, es que, en estos momentos, el Consistorio está pagando alquileres a Visocan y no a las familias. “Nosotros estamos desembolsando 258.000 euros al año por las 86 familias sin recursos que están en esas viviendas, dinero que pasa de una administración a otra, y eso no es lógico”, admitió la edil.

Según explicó la también concejala de Vivienda, “lo lógico es que todas los pisos pasen a régimen público porque ahora lo que no puede ser es que haya alquileres privados con gente que no puede pagar”. En estos momentos, las familias que ya han firmado su contrato con Visocan (algo que, admitió Arocha, va con retraso) tienen garantizadas las ayudas de alquiler de 2018. “La preocupación es con las que no lo hagan antes del 31 de diciembre, porque las perderán”, añadió la edil.

Primeras derivaciones desde el albergue a centros del Cabildo

Arocha apuntó que el “contacto continuo” con el Cabildo de Tenerife para abordar los casos de dependencia está permitiendo realizar las primeras derivaciones a los centros sociosanitarios. “Este mes, por ejemplo, se ha dado salida del Centro Municipal de Acogida a dos personas que han ido a la residencia de Ofra; otra más a La Orotava; cuatro están siendo entrevistadas en estos momentos para, si todo sale bien, ir la semana que viene a Ofra, y se está en actuaciones con otras dos personas más”, señaló.