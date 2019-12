La consolidación de Tenerife Shipyards

Tenerife Shipyards es una empresa localizada en el puerto de Santa Cruz de Tenerife desde 2014 perteneciente al Grupo Hidramar. Especializada en la reparación naval, ofrece todo tipo de servicios y asistencia al sector del Oil & Gas, centrándose en el cumplimiento de los plazos de los proyectos, ofreciendo siempre la máxima calidad y priorizando la seguridad laboral.

Compuesto por trabajadores altamente cualificados, Tenerife Shipyards dedica el tiempo que sea necesario a planificar y evaluar las labores a realizar, con el objetivo de conservar la calidad. La empresa da prioridad a la búsqueda de proveedores locales para dar una rápida respuesta a las necesidades de sus clientes.

María Name, directora de Recursos Humanos de Tenerife Shipyards, manifestó que “a lo largo de todo este año 2019 hemos dado la oportunidad a 260 personas de poder tener un contrato de trabajo en Tenerife Shipyards. Estas nuevas altas se sumaron a los trabajadores que ya forman parte de esta familia”.

Como lo ha expuesto en reiteradas ocasiones, desde Tenerife Shipyards “se prima la contratación de profesionales de las Islas, pero en algunas ocasiones hay puestos difíciles de captar en nuestro entorno. “Siempre nos encontramos con perfiles complicados a la hora de conseguirlos en la Isla como, por ejemplo, mecánicos hidráulicos, torneros CNC, torneos matriceros, soldadores de primera, caldereros de primera, etc. Todos estos son perfiles complicados pero, al final, siempre los encontramos”.

Cuestionada por los nuevos retos que afrontará Tenerife Shipyards de cara al próximo 2020, María Name reconoció que “siempre estamos en una mejora continua y afrontamos nuevos retos, porque el sector del Oil & Gas es muy competitivo y hay que estar continuamente en marcha. Seguiremos con nuevos proyectos que se están cocinando y pronto veremos que pueden venir a la Isla y así seguir ofertando trabajo y diversificando nuestra economía”.

Para Tenerife Shipyards, el impulso más importante llegaría con la aprobación del ansiado dique flotante para la Isla. Respecto a su actual situación, señaló que, “sin duda, es el reto más importante que vamos a afrontar. Ahora mismo el expediente está en el Ministerio de Fomento, en Madrid, y esperamos que avance adecuadamente, nos venga aprobado y podamos traer el dique flotante al puerto de Santa Cruz de Tenerife, lo que nos daría la oportunidad de impulsar el sector de la reparación naval en la Isla”.

Múltiples ventajas

Disponer de un dique flotante en el puerto de Santa Cruz permitiría trabajar en seco en diferentes barcos y plataformas petrolíferas, lo que habilitará la posibilidad de realizar labores como la limpieza y reparación del casco o la extracción de motores, entre otras. Además, estos trabajos no son posibles realizarlos, a día de hoy, en Tenerife. De este modo, disponer del dique flotante permitirá a la Isla competir económica y empresarialmente en condiciones frente a Las Palmas de Gran Canaria, que sí cuenta con estas reparaciones off-shore. Por tanto, la concesión de la lámina de agua y el dique flotante permitirá a Tenerife Shipyards multiplicar la cantidad de proyectos que puede acoger la empresa, lo que en palabras de la directora de Recursos Humanos, “creará una gran cantidad de empleo. Estamos hablando de entre 800 y 1.000 empleos directos más solo durante el primer año. Este es el gran reto para 2020 que esperamos que se haga realidad”.

Por su parte, Unise Pérez, representante del departamento de Cost Controller de Tenerife Shipyards, también resaltó como uno de los hitos más destacados de 2019, “la lucha por lograr el dique flotante para el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, que nos daría un importante salto de calidad”. Cuestionada por el curso que está a punto de finalizar, aseguró que “ha sido un año muy intenso, con mucho esfuerzo y donde hemos trabajado muchísimo para cumplir los objetivos”

De cara al próximo 2020, Pérez afirmó que se presenta “con muchos y nuevos proyectos, por ejemplo, finalizar las obras en la plataforma West Jupiter que ha llegado a mediados de diciembre y se va a quedar unos tres meses. Esperamos también que a mediados del año esté aquí el dique flotante, por el que tanto hemos luchado”, reiteró.

Por su parte, desde el departamento de Compras y Aprovisionamiento, Jorge Mendoza, también describió 2019 como “un año muy intenso, porque hemos realizado un gran esfuerzo en sacar todo el trabajo adelante para que la empresa continúe creciendo, cumpliendo los objetivos que nos marcamos y, sobre todo, siguiendo con el alto compromiso que tiene Tenerife Shipyards con los clientes, en cuanto al cumplimiento de los plazos y la calidad de los trabajos, que han sido nuestros principales objetivos desde que iniciamos la andadura en la Isla”.

Preguntado por cómo afronta su departamento el próximo ejercicio, Mendoza reconoció que “el año 2020 se presenta apasionante. Tenemos varios proyectos en el horizonte que esperamos que sean aceptados por nuestros clientes internacionales y que vengan a la Isla. Queremos continuar con la línea que llevamos marcada, cumpliendo con todo lo que necesitan nuestros clientes y la empresa”.

Mendoza resaltó el interés en seguir trabajando con proveedores locales. “Ojalá que puedan ampliar sus productos con certificados off-shore y el estocaje que tienen para cubrir nuestras futuras necesidades, con la llegada del dique flotante”.

Proyectos destacados

Por su parte, Arne Gahmig, uno de los ingenieros especialistas en el sector Oil & Gas de Tenerife Shipyards destacó, dentro del resumen de los principales proyectos que afrontó su departamento en el transcurso de 2019, “la llegada de barcos como el Pioneering Spirit o el Tungsten Explorer, y los trabajos, modificaciones y añadidos en plataformas como la West Polaris, o el inicio de los trabajos del proyecto de la West Júpiter”. También reconoció que para todo su equipo de profesionales fue “un honor poder afrontar el proyecto y trabajar en el saneamiento y pintado exterior del casco del Correíllo La Palma”. Mientras que, para el próximo ejercicio, el cometido más importante que afrontarán será “terminar los trabajos en la West Júpiter, en los primeros meses de 2020, y que esperamos concluir en marzo, así como afrontar otros grandes proyectos que están previstos que nos lleguen. Sin duda, sería una gran noticia para nosotros poner en marcha el dique flotante en la Isla”.