Sanidad desmiente un comunicado ‘alarmista’ de CCOO sobre el salario de los trabajadores de La Candelaria

Por EFE y Diario de Avisos

El sindicato CCOO ha criticado este miércoles que el Servicio Canario de la Salud dejará sin salario a cientos de trabajadores del Hospital de La Candelaria “en plena época navideña”, ya que no cobrarán la nómina de diciembre. No obstante, la Consejería de Sanidad ha salido al paso de esta información y desmintió que los trabajadores del citado centro no vayan a cobrar de forma íntegra y en las fechas correspondientes.

CCOO ha explicado en un comunicado que el Servicio Canario de la Salud ha hecho “una simple pirueta contable” para no sobrepasar el tope presupuestario asignado y, para ello, seleccionó aleatoriamente a un número de trabajadores, más de doscientos, y en vez de contratarlos el mes completo, como es lo habitual, los contrató a partir del día 3 de diciembre.

Seguidamente, adelantó el cierre de nómina para el día 4 de diciembre, en lugar de dejarlo en su cierre ordinario del día 10, para que todos estos trabajadores no lleguen a tiempo para entrar antes del cierre de la nómina y, por consiguiente, se queden sin cobrar a finales de diciembre, derivando este salario para la nómina de finales de enero.

Para el sindicato, “lo que hace aun más sangrante el asunto” es que la propia Gerencia solicitó hace escasas fechas una ampliación presupuestaria para poder abonar los complementos de productividad variable del personal, donde se incluyen los cargos directivos del centro con cantidades “más que sustanciosas”.

CCOO insistió en ese momento en que se atendiera primero el pago de las nóminas y se dejara para después el de las productividades, puesto que “es mucho más grave quedarte sin cobrar nada que dejar de percibir un complemento salarial”.

Sin embrago, ha lamentado, la Gerencia no dio su brazo a torcer y condenó a todos estos compañeros a pasar las navidades bajo mínimos.

CCOO ha exigido a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias que corrija “este verdadero atropello” y proceda a regularizar el salario de estos trabajadores de tal forma que puedan percibirlo a final de diciembre.

Respuesta de la Consejería de Sanidad

“En relación a las publicaciones aparecidas en las últimas horas y relacionadas con un supuesto problema en el cobro de las nóminas correspondientes al mes de diciembre del personal del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, la Consejería de Sanidad quiere desmentir tales informaciones. Los trabajadores del centro hospitalario percibirán sus nóminas de forma íntegra y en las fechas habituales.

De esta forma, desde la Consejería de Sanidad se rechazan aquellas informaciones que no se ajustan a la realidad y que pueden provocar una innecesaria alarma social, manteniéndose firme en su propósito de garantizar permanentemente los derechos de los trabajadores del Servicio Canario de la Salud.”