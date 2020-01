Agotadas en horas las entradas para ver a los Reyes en el Estadio, donde no aterrizarán

El helicóptero dejará a Sus Majestades de Oriente en las proximidades del Heliodoro Rodríguez López una vez que sobrevuele el estadio. Así, se pone fin al intento de que la aeronave real pudiera aterrizar en el terreno de juego para deleite de los más pequeños. El Ayuntamiento de Santa Cruz informó ayer que la empresa a la que se encargó organizar el aterrizaje desistía por “problemas técnicos”. Todo parece indicar que el retraso de 8 días que provocó que CC solicitara un informe de seguridad adicional a lo ya presentado por el Ayuntamiento ante la empresa pública que gestiona el Heliodoro (Ideco), para conseguir los permisos para que el helicóptero aterrizara, es lo que ha impedido agilizar las gestiones.

La alcaldesa de Santa Cruz, Patricia Hernández, afirmó que el próximo año lo conseguirán. “Este año nos ha faltado tiempo. Lo hemos intentado con todas las garantías pero el próximo año lo conseguimos seguro, entre otras cosas porque el Cabildo irá más fluido”, afirmó categórica la regidora municipal. Hernández coincide en que los ocho días de retraso han dado al traste con este primer intento.

Al parecer el permiso de la Agencia Española de Seguridad Aérea (Aesa) habría llegado a tiempo pero para las características del helicóptero que no estaba disponible, por lo que finalmente se desistió de intentarlo.

Lo que aún no se ha decidido es la forma en la que Melchor, Gaspar y Baltasar entrarán en el Estadio. Lo que sí es seguro es que no lo harán subidos en sus camellos, como otros años, ya que desde Fiestas se ha decidido la supresión de la presencia de animales en el acto del Heliodoro. “Habrá camellos, pero serán de cartón de piedra”, confirmó el edil del área, Andrés Martín a DIARIO DE AVISOS. Desde hace dos años la Cabalgata de Reyes ya no cuenta con la presencia de animales, aunque sí se seguía manteniendo para acompañar a Sus Majestades al Estadio. Martín añadió que se está estudiando aún cómo harán su entrada, por lo que será toda una sorpresa para las 18.000 personas que se prevé que acudan al estadio del CD Tenerife.

Entradas agotadas

Un público que ayer, en solo unas horas, agotó todas las entradas puestas a la venta al precio de 2 euros. A las 8.30 horas abrieron las oficinas de los distritos y las taquillas del Pabellón de Deportes, y antes de que dieran las doce del mediodía ya se habían acabado. En muchos de estos puntos, los vecinos hicieron cola desde bien temprano para no quedarse sin una de las preciadas localidades. Con un máximo de seis por persona, mucha gente puede continuar este año lo que ya es toda una tradición para algunas familias de la capital. Una de ellas, padre e hija, ambos adultos, confesaban que no se pierden ningún año, “siempre venimos”, comentaban con sus entradas en las manos. Otra abuela también se mostraba satisfecha de poder llevar a sus nietos al Heliodoro.

La alcaldesa no quiso perderse esta tradición y, junto al concejal de Servicios Públicos, José Ángel Martín, y el de Fiestas, decidió acompañar a las cientos de personas que hicieron cola para conseguir las entradas. Chocolate y churros o bizcochón fue lo que ofrecieron a los vecinos en las distintas oficinas de distrito y en el Pabellón de Deportes. Una iniciativa que también recibió críticas por parte de los que lo consideraron un acto “publicitario”. Estas voces más críticas exigieron que las entradas se pudieran vender online para acabar con las colas. Desde el Ayuntamiento se respondió que este año se intentó poner en marcha la venta online, pero, tal y como explicó Andrés Martín en la presentación de los actos de Navidad y Reyes, el sistema de venta de las taquillas del Heliodoro es incompatible con los modelos habituales para la adquisición de entradas por Internet. El próximo año se intentará de nuevo.

Beneficiarias

Lo recaudado con la venta de entradas será en beneficio de 16 ONG dedicadas a la infancia o con proyectos infantiles locales: Nuevo Futuro, Padre Laraña, Ahete, Apanate, Aldeas Infantiles, Aldis, Funcasor, Fundación Canaria Oliver Mayor contra la Fibrosis Quística, Colegio Oficial de Psicología, Asociación Asistencial Nahia, Asociación de Reinserción Social de Menores Anchieta, Centro Juvenil Encuentro, Noupops, Apremate, Sonrisas de Suroeste y Agrupación Educativa Jaslem.

En lo referente a la Cabalgata de Reyes habrá siete carrozas con distintos personajes infantiles, a las que se suman las que transportarán a los tres Reyes Magos. Este año habrá grupos musicales que irán interactuando con el público a lo largo del recorrido, que no sufre modificaciones, y en el que se distribuirán más de 3.000 kilos de caramelos.