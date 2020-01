Choque político por la investigación en la selección de los Enanos

La investigación abierta para dirimir si se produjeron irregularidades en el proceso de selección de los hombres y mujeres que bailarán en los Enanos, el número más señero de la Bajada de la Virgen, podría no ir más allá de la apertura de un expediente y de una respuesta justificada y argumentada sobre la legitimidad del proceso por parte del Patronato de las Lustrales.

Así lo ha asegurado en declaraciones a este periódico el teniente de alcalde y concejal delegado de la Bajada, el nacionalista Toni Acosta, que explica que “la respuesta por parte del Ayuntamiento está dentro de la normalidad: las administraciones públicas deben atender a las reclamaciones y no caer en el silencio administrativo”. Más allá de esta evidencia, detalle que “se ponen en valor en esas cuatro reclamaciones detalles y vamos a intentar saber si tienen razón o no, pero este es un proceso administrativo para contestar a los usuarios que no tiene que ir más allá”. Fuentes cercanas a los candidatos que fueron rechazados en las pruebas de selección y que han presentado reclamaciones a través de escritos, a los que dieron registro de entrada en el Consistorio, aseguran que los afectados mantienen su intención de acudir a la vía jurídica ordinaria si no se sienten atendidos justamente por el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma.

¿una bajada Politizada?

El concejal delegado del número más singular de la Bajada, fruto del sorteo que tradicionalmente se realiza para repartir los 17 actos centrales de las fiestas, Elías Castro, cree que por segunda vez en este mandato y en fechas prelustrales, el grupo de Gobierno ha politizado la Bajada de la Virgen.

La apertura de este expediente administrativo a partir de las reclamaciones, así como la prohibición de la comparecencia pública de las dos mujeres seleccionadas por primera vez en la historia de la Bajada, pese a las declaraciones públicas de otros seleccionados, vuelve a ser para Castro Feliciano, “una patochada por parte del grupo de Gobierno”.

Asegura el edil que “la Bajada de la Virgen es de todos y si se tenía que analizar alguna supuesta irregularidad en la selección, tendríamos que haberlo trasmitido y hablado en el Consejo Rector de la Bajada de la Virgen, y no como una comunicación del grupo de Gobierno”. “Esta es la segunda politización de la Bajada. No tenían razón ni en el caso de las enanas y no la tienen ahora”.

El concejal delegado de la Danza de Los Enanos tiene claro que la solución y la transparencia sobre las dudas pasa por una petición que planteará al Ayuntamiento y al Consejo Rector de la Bajada: “Lo que se tiene que hacer es publicar las actas, hacerlas públicas para que se conozcan y no haya ninguna sombra de duda sobre este asunto”. Son cuatro las reclamaciones presentadas ante el Consistorio, las primeras que recibe el Patronato desde que en la Bajada de 2015 se aprobaran las bases de selección de los Enanos, que con anterioridad y con escaso nivel de transparencia, constituía un privilegio al que solo tenían acceso unos pocos. El proceso de selección se democratizó cinco años atrás, cuando se reconoció que podrían aspirar a bailar los Enanos todos los residentes en La Palma con edades comprendidas entre los 18 y los 50 años.

Arranque administrativo de la Bajada con el estreno de la sede del Patronato

La inauguración de la sede del organismo autónomo de la Bajada de la Virgen constituyó ayer el pistoletazo de salida administrativo de la nueva edición de las Lustrales, una cita con la que el Cabildo ha querido implicarse de forma especial, no solo con la asignación presupuestaria de 300.000 euros, sino con la financiación de los costes de contratación del escenario de las fiestas y la cesión de varias infraestructuras para el buen desarrollo de determinados eventos.

Mariano Hernández Zapata, presidente del Cabildo, subraya la voluntad por apoyar una Bajada que pronostica “ilusionante y diferente” y en la que, a diferencia de otras lustrales, contará con una potente partida de las arcas regionales, con otros 300.000 euros. El mensaje del alcalde y del concejal de las Lustrales 2020, Juan José Cabrera y Toni Acosta, pasa por el optimismo y la tranquilidad con respecto a los plazos para gestionar una gran estructura administrativa y logística.