El matrimonio de La Palma rompe su silencio tras el supuesto ‘engaño’ a First Dates: “Se lo inventaron todo”

Warner Bros TV, la productora del famoso programa que se emite en Cuatro, ‘First Dates’, aseguró en su cuenta de Twitter que Jero y Adriana, un matrimonio que reside en Tazacorte (La Palma), se “la habían colado”. De esta manera la empresa trató de desmarcarse de los rumores que pululan por la red, que dejan entrever un supuesto consentimiento por parte de los responsables del programa de primeras citas.

Después de más de 5.200 citas… ¡una pareja nos la ha colado! Rezumaban amor pero resulta que venía de lejos. Troleo en toda regla. Embusteros del mundo, no nos estropeéis un programa tan bonito, que os vigilamos 👀. Seguiremos creyendo en los solteros de FD y… ¡en el amor! — WarnerBros TV España (@WarnerBrosITVP) January 15, 2020

Tras la repercusión que tuvo esta falsa primera cita, Jero aseguró a ‘El Time‘ que “se lo han inventado todo; pero no puedo hablar por contrato”. “Nosotros no tenemos que defendernos de nada, ¿por qué? a mí nadie me ha dicho nada y todo eso que se cuelga en las redes no me molesta, porque yo no entro en ese juego. Yo tengo un compromiso con la TV, lo he firmado y lo cumpliré hasta el final”, contó Jero al citado medio.

Las informaciones que han trascendido hasta ahora sobre esta historia sostenían que la trama la inició Jero, quien contactó con First Dates y solicitó una cita con una mujer que había visto “dos veces en su vida”, ambas durante unas vacaciones en la Isla Bonita. A tal efecto, el programa dio con Adriana y la invitó a participar en su versión crucero.

No obstante, Warner Bros TV negó que supiera que se trataba de un matrimonio: “Troleo en toda regla. Embusteros del mundo, no nos estropeéis un programa tan bonito, que os vigilamos. Seguiremos creyendo en los solteros de First Dates… y ¡en el amor!”, explicó la productora en su cuenta de Twitter.

La pelota queda ahora en el tejado de Warner Bros TV.