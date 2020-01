Joselu pide ir “partido a partido” y se apunta a jugar ante el Girona

El CD Tenerife ya ha cerrado las dos posiciones que petendía reforzar en el mercado invernal. Con Dani Lasure y con Joselu Moreno, jugador blanquiazul desde la mañana de ayer, el club ya cuenta con el lateral zurdo y el delantero que buscaba. El defensa maño llegó ayer a la Isla, mientras que el punta pasó reconocimiento médico y conoció a los que serán sus nuevos compañeros, en principio hasta final de temporada.

“Prometo dedicación, compromiso y trabajo para salir de esta situación. No estoy aquí de vacaciones, sino que vengo a trabajar con mucha ilusión y con ganas de aportar”, dijo el jugador onubense en declaraciones al programa oficial de radio del club, Bota Heliodoro. El conjunto blanquiazul adquiere al ariete como cedido hasta el 30 de junio, pero dispone de una opción de compra a final de temporada.

Joselu afrontará esta nueva etapa profesional con la experiencia que le otorgan los más de 280 partidos que acumula en LaLiga SmartBank, nueve de ellos en la presente temporada, además de trece presencias en la Copa del Rey. El nuevo jugador blanquiazuil suma 74 goles en la categoría de plata del fútbol español y llegó a ser pichichi de LaLiga SmartBank en el transcurso de la temporada 16/17 al anotar 23 goles con el Lugo.

Joselu se puso a las órdenes de Baraja y entrenó ayer con el resto de la plantilla. “Conozco algunos compañeros de medirme a ellos y se ve un muy buen ambiente de trabajo. Estoy a disposición del míster para cuando me necesite”, indicó. No sería de extrañar que incluso hoy forme parte de la lista de convocados para el duelo que se jugará mañana en el Heliodoro frente al Girona. El jugador de Cartaya se mostró convencido de que su nuevo club no tendrá problemas para lograr la permanencia, pero aconsejó ir “día a día”. “Solo podemos pensar en el partido del domingo y en conseguir los tres puntos”, destacó.