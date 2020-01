“Oramas antepone la idea de país de la derecha frente a Canarias”

Diario de Avisos / Europa Press

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, lamentó ayer que la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, “pusiera la idea de país que tienen la derecha y la ultraderecha por delante de los intereses de las Islas y de España” con su ‘no’ a la investidura de Pedro Sánchez.

Asimismo, el socialista señaló que la diputada canaria “tuvo una intervención en la que pidió perdón a su formación política y no me inmiscuyo en los partidos que no son el mío. Yo respeto las decisiones que adopten el resto de las organizaciones”, dijo a su salida del Congreso.

Torres destacó además que la investidura hará posible que haya unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) en 2020 que contemplen, “por primera vez en las historia”, el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias y el Régimen Económico y Fiscal (REF), que se aprobaron en 2018 y que no se habían incluido al tener unos presupuestos prorrogados.

“Estoy contento porque hay investidura y, por lo tanto, presidente. Habrá Gobierno en los próximos días, sabremos quienes forman parte del Consejo de Ministros y vamos a tener PGE 2020”, afirmó.

Torres aseguró que la investidura “es muy importante para las Islas, porque hablamos de cientos y cientos de millones de euros que vendrán, por fin, sin discusión, sin debate y sin tener que pedir información jurídica a la Abogacía del Estado”.

Acuerdo con nc

El también secretario general de los socialistas canarios mostró su satisfacción por el acuerdo del PSOE con NC por el que los nacionalistas dieron su ‘sí’ a Sánchez, ya que el documento firmado contempla aspectos “importantes” para las Islas. “Es un acuerdo de 50 compromisos que el Gobierno tendrá con nuestra tierra”, aseveró.

Finalmente, Torres comentó que estos días han sido “muy intensos” y que ha habido una tensión “quizás excesiva” en el debate, por lo que mostró su reconocimiento a todas las personas que pese a sufrir “amenazas”, no cambiaron su voto.

Por otra parte, Torres tachó de “irritantes” las palabras del líder de Vox, Santiago Abascal, sobre el presidente de la II República, el canario Juan Negrín, “emblema de la democracia”.

El representante de Vox dijo que Sánchez está más cerca de Francisco Largo Caballero y de Juan Negrín que de Azaña, apuntando unas palabras de Largo Caballero diciendo que en el exilio en París se dedicaban a “ir con señoras con las que no tenían ninguna relación familiar”. “Lo que parece que ya es tradición socialista con el dinero de todos”, dijo Abascal.

Para el máximo dirigente canario, “esta fue una afirmación que o nace del desconocimiento histórico o de una intención malévola porque Negrín fue lapidado y vilipendiado durante los años de la dictadura”.

Asimismo, rechazó tener que escuchar en 2020 en la tribuna del Congreso que un representante político hable de esta manera de Negrín, una persona “que se sacrificó por este país”.