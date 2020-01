Reapertura del pozo de El Roque con una inversión de 970.000 euros

La mayoría de la Junta General del Consejo Insular de Aguas ha acordado destinar una partida económica por valor de 970.000 euros a la reactivación del pozo de El Roque, 352.000 euros de los cuales serán para ejecutar una obra que se prolongará durante unos seis meses, mientras que la cantidad restante forma parte de una subvención a los propietarios que permitirá hacer uso del agua y meter en el sistema de riego entre 800 y 1.200 pipas la hora.

Este acuerdo, que Carlos Cabrera defiende como “una muy buena noticia para La Palma” para hacer frente a la sequía, fue votado en contra por los nacionalistas, así como por el representante de la organización agraria Palca y del Gobierno de Canarias. Ahora resta la ejecución de la obra y la captación de un agua de la que el Consejo Insular de Aguas podrá aportar al sistema durante cuatro años en el marco de un convenio que recoge la posibilidad de ser prorrogado otros cuatro años.

Cabrera quiso subrayar las líneas básicas de este acuerdo, en el que, asegura, “no se suele decir que el Cabildo va a recuperar lo invertido, es decir, no es una subvención a fondo perdido, sino que hay una contraprestación porque el 50% de esa agua es pública y la va a distribuir y a vender el Consejo Insular de Aguas”. “Lo importante es que se pone agua en el sistema con una contraprestación clara que beneficia al interés público”. Este argumento de Carlos Cabrera, que presidió la reunión de esta Junta General del Consejo Insular de Aguas, choca frontalmente con el posicionamiento de CC, que, tras la reunión, se pronunció indicando que el expediente ya quedó sobre la mesa el pasado mes de diciembre, por no contar con informes preceptivos. Otra de las claves de su voto en contra a esta subvención y al convenio, pasa por el hecho de que “se incumple con la Ley de Aguas de Canarias, que exige que los pozos estén inscritos en el Registro de Aguas de Canarias para recibir subvenciones públicas, extremo que no cumple el Pozo de El Roque”. Por otra parte, insisten en que “lamentamos el empeño del grupo de Gobierno del Cabildo por seguir llevando al Consejo Insular de Aguas expedientes incompletos o tomando acuerdos que pueden ser cuestionados, lo que genera problemas posteriores y ralentiza las soluciones a un asunto prioritario para La Palma, como es la gestión del agua desde el interés general”.