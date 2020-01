Siete de los diez bloques de Las Chumberas quedarán tapiados la próxima semana

Los trabajos de desalojo y tapiado en diez bloques de la primera fase de la actuación singular de Las Chumberas continúan a buen ritmo, de modo que cinco de ellos (los números 4, 5, 12, 33 y 42) ya han sido desalojados y tapiados totalmente; y dos más (2 y 16) lo estarán definitivamente a lo largo de la semana que viene, según informaron ayer desde la Sociedad Municipal de Viviendas y de Servicios de La Laguna (Muvisa). En los bloques 1, 3 y 8 aún quedan vecinos por salir, que pidieron tiempo hasta después de las fiestas navideñas para realizar la mudanza; pero también algunos otros que sencillamente se niegan a desalojar y van a tener que ser requeridos por la vía judicial, explicaron desde Muvisa.

Paralelamente, en otros 17 bloques de las siguientes fases se están ejecutando las medidas de seguridad y los apuntalamientos ordenados por la Gerencia de Urbanismo como fruto del estudio de la empresa especializada Intemac. Cabe recordar que a finales de junio del pasado año, se conoció la necesidad de desalojar estos diez bloques en función de los informes técnicos, tras las inspecciones oculares realizadas en marzo y abril y también en virtud de lo dispuesto en el informe que Muvisa solicitó a Intemac. Dichas inspecciones pusieron de manifiesto que el grado de deterioro de esos bloques había ido avanzando, lo que afectaba a su estabilidad estructural, por lo que los técnicos propusieron el desalojo, con el posterior tapiado, y la realización de medidas cautelares en otros.

Asimismo, los trabajadores del Área Social de Muvisa están a punto de terminar el trabajo de campo del resto de las fases: recabando datos, escrituras, y autorizaciones para acceder al registro, catastro, padrón, etcétera, de cara a completar los expedientes.

El consejero delegado de Muvisa, Juan Ignacio Viciana, recordó que el plazo de ejecución previsto para los desalojos, tapiados y apuntalamientos era de seis meses (hasta el próximo abril), pero confía en que antes de esa fecha ya se hayan desalojado y tapiado los diez bloques correspondientes a la primera fase de la actuación.

“Entre quienes se niegan a abandonar la vivienda hay algunas personas que están demandando realojamientos a los que no tienen derecho, otras que exigen que se les certifiquen cuestiones imposibles de certificar y otras que sencillamente se niegan a salir por consejo de su abogado a pesar de tener una orden de desalojo por motivos de seguridad”, explicó el consejero delegado de Muvisa. Viciana confía en que “acaben entrando en razón y no sea necesario ejecutar las órdenes judiciales”, sobre todo porque “se trata de un número verdaderamente reducido de personas, que está bloqueando toda la actuación, y que según el convenio no tiene derecho a lo que está demandando”.

Demolición

En cuanto al inicio de los trabajos de demolición de la primera fase de la urbanización de Las Chumberas, que engloba a estos diez bloques que se están desalojando y tapiando en la actualidad, Juan Ignacio Viciana recordó que los trabajos de derribo no comenzarán hasta que no esté “totalmente terminado el proceso de expropiación” de las viviendas. “Estamos buscando acelerarlo al máximo, buscando soluciones y alternativas para poder empezar a derribar lo antes posible”, apuntó el consejero delegado de Muvisa, aunque sin concretar fechas aún.